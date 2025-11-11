В инциденте, произошедшем летом этого года возле одного из увеселительных заведений, обвиняют двух жителей Узункольского района. Обвинительный акт против них был утвержден прокуратурой 31 октября и дело уже направили в суд.

Иллюстративное фото gov.kz

Следствием установлено, что 18 июня 27 и 29-летние жители с. Пресногорьковка будучи в состоянии алкогольного опьянения на обоснованное замечание сотрудника полиции применили к нему насилие и публично оскорбили его. Полицейский получил легкий вред здоровью.

- Их деяния квалифицированы по ст.ст. 378 ч.2, 380 ч.4 п.3 Уголовного кодекса (оскорбление представителя власти, применение насилия в отношении представителя власти), - сообщила сегодня, 11 ноября, прокуратура Костанайской области. - Санкция статей предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до семи лет.

Уголовное дело направлено в Узункольский районный суд.