Водителя Toyota Alphard задержали ночью 25 октября в Акмолинской области на 1006-м километре трассы Екатеринбург - Алматы, сообщает CNM.kz.

В салоне находились два родственника мужчины и один пассажир, который присоединился к компании через приложение для совместных поездок. Он заплатил за путешествие 15 тысяч тенге.

"Во время проверки патрульные полиции выявили у водителя признаки наркотического опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило факт употребления запрещённых веществ", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона.

В отношении водителя составлены административные протоколы за управление транспортным средством в состоянии опьянения и осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без соответствующего разрешения (лицензии).

Автомобиль водворили на штрафную стоянку.