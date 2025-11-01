- Следствие установило, что девушки доставлялись в ряд саун города, где оказывались интимные услуги, - сообщают в пресс-службе ДП области. - В перечне фигурируют 12 заведений. Полицией установлены администраторы саун и лица, оказывавшие платные интимные услуги.

Кадр из видео пресс-службы ДП области

Также сообщается, что преступники подбирали молодых девушек из сёл из неблагополучных и малообеспеченных семей и, используя шантаж, запугивание и физическое насилие, принуждали к занятию интимных услуг, удерживая их в съёмных квартирах и гаражах.

Сейчас дело на стадии досудебного расследования.

В ходе обысков изъяты крупные суммы наличных денег, документация, техника, банковские карты, а также 9 автомобилей, предположительно использовавшихся в преступной деятельности.

Дополнительно установлено, что часть средств, полученных от незаконной деятельности, легализовывалась через подставной банковский счёт. Деньги использовались для приобретения автомобилей, прицепов и гаражей. По данному факту возбуждено отдельное производство по статье «Легализация доходов, полученных преступным путём».

Валерий Шелепа / Фото из архива «НГ»

Напомним, в августе свой комментарий «НГ» давали родственники Валерия Шелепова, которого задержали по подозрению в организации и лидерстве ОПГ, занимающегося сводничеством под видом такси. Тогда они поясняли, что не согласны с обвинением в организации и лидерстве ОПГ, поскольку Валерий, по их словам, лишь развозил проституток на машине, на которой ранее работал таксистом, девушек не принуждал и доходов с заказов остальных таких водителей не получал.

«НГ» запросила комменатрий о том, относится ли дело Шелепова к раскрытой группировке. В пресс-службе ДП области ответили, что сведения не раскрываются в интересах следствия.