По словам родственников Валерия ШЕЛЕПОВА, проститутки сами предложили ему возить их, а доходов с остальных таких таксистов он не получал. А значит, организатором притона не является.

Валерий Шелепов /Фото предоставлено родственниками

Шелепов находится в СИЗО уже 5 месяцев, следствие обвиняет его по п. 1 ч. 2 ст. 309 УК РК («Организация или содержание притонов для занятия проституцией, оказания иных услуг сексуального характера и сводничество группой лиц по предварительному сговору»). Но до суда дело не доходит, а содержание под стражей постоянно продлевают.



- Он познакомился с двумя девушками, они предложили ему работать, - рассказал «НГ» дядя Валерия Самат ИСМАГУЛОВ. - Так и так, мы занимаемся проституцией, нас по саунам возить надо, мы тебе будем платить больше, чем обычно, 20 000, к примеру. Ну и в ходе этого он видит, как другие таксисты этим занимаются. И тут их арестовали, мы поняли, что это нелегально. Успокаиваем его: раз виноват, получит свой срок. Но вдруг слышим, что им хотят вменить ОПГ, а его хотят сделать лидером этой группировки, давят следователи, чтоб признался. Мы поняли, что кто-то надуманно пытается сляпать дело об ОПГ. На проституток тоже давят, говорят, что признают потерпевшими по делу, если скажут, что их принуждали. Они отказываются, говорят, что их никто не принуждал. Это они наняли этих таксистов с точки зрения юридической.



Исмагулов говорит, что его племянник только развозил проституток в рамках договоренностей между ним и девушками, и притона не организовывал.



- Меня насторожило то, что я в прессе прочитал: в Астане и Караганде задержали членов ОПГ по продаже людей и проституции, там миллиард оборот, - продолжает Исмагулов. - Я подумал, не хотят ли наши в погоне за этим отчитаться, что и у нас в Костанае такую группу задержали? Но группы нет, вот они и ляпают из того, что есть.



Самат Исмагулов подчеркивает: у следствия нет доказательств того, что Шелепов получал доход с каких-либо еще развозов проституток, кроме тех, что осуществлял лично:



- Если было ОПГ, то должны быть доходы. К нему должны были стекаться какие-то деньги. У него же ни копейки за душой нет, ни квартиры, ни машины, на «Приоре» таксовал.

Супруга Валерия Снежана предоставила "НГ" аудиозапись разговора с одной из проституток.

- Валера меня не принуждал, я работала еще до того, как с ним познакомилась, с 2017 года, - говорит девушка на записи. - Был в качестве водителя, без принуждения.

На вопрос Снежаны о том, просили ли следователи сказать на допросе, что Шелепов заставлял ее заниматься проституцией, та ответила:

- Не просили напрямую, но очень часто задавали этот вопрос. Просили вспомнить, хорошенько подумать.

«НГ» направила запрос в департамент полиции Костанайской области с просьбой прокомментировать ситуацию.