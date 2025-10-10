В начале октября РФ начала применять правило "90 дней пребывания" к водителям из стран ЕАЭС. Водители из Казахстана, занятые в международных перевозках, больше не подпадают под это ограничение, передает Informburo.kz. Об этом сообщил депутат мажилиса Болатбек Нажметдинулы.

Фото из архива "НГ"

По его словам, после нескольких дней напряжённой работы казахстанское правительство договорилось с российской стороной не распространять новые миграционные правила на перевозчиков РК, осуществляющих международные грузовые и пассажирские перевозки.

"Это – результат коллективной и быстрой работы. Государство должно не искать виновных, а оперативно защищать своих граждан и бизнес", – заявил Нажметдинулы.

Он также подчеркнул, что международные водители – это не просто шофёры, а элита профессии.

"Они знают международное право, требования по безопасности, документы каждой страны и нередко владеют иностранными языками. Это профессиональный слой, которого нельзя терять", – отметил депутат.

Казахстанская сторона намерена добиваться того, чтобы подобные решения принимали не в одностороннем порядке, а согласовывались в рамках ЕАЭС, добавил он.

В начале октября Россия начала применять правило "90 дней пребывания" к водителям из стран ЕАЭС, включая Казахстан. Эта норма ограничивает нахождение иностранных граждан в стране без визы до 90 дней в году, вне зависимости от цели визита.

Под ограничения подпали и международные перевозчики, работающие на рейсах через Россию и Беларусь. Из-за этого водителей начали штрафовать, а некоторых – даже задерживать. Проблема усугублялась тем, что в срок засчитывались не только дни в России, но и транзит через Беларусь, а также время ожидания на границах. В Казахстане опасались, что ситуация приведёт к дефициту водителей, срыву поставок и росту цен.



