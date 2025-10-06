Казахстанские компании, занимающиеся международными автоперевозками, начали массово попадать под ограничения, установленные в России. Новые визовые правила поставили под угрозу десятки тысяч водителей и транспортных фирм. Об этом заявил депутат Мажилиса Болатбек Алиев, передаёт Tengrinews.kz.

Фото: Министерство транспорта Казахстана

Изменения в российском законодательстве

После поправок в Федеральный закон № 115-ФЗ (редакция от 8 августа 2024 года) иностранным гражданам, въезжающим без визы, разрешено находиться на территории России не более 90 суток в течение календарного года.

"Эта норма не учитывает специфику международных автомобильных перевозок. Наши водители находятся на территории другой страны не по личным причинам, а при исполнении своих трудовых обязанностей. Однако новые требования фактически ставят их в положение нарушителей российского законодательства", - написал депутат в Facebook.

По его словам, многие уже оказались в подобной ситуации. Поскольку время пребывания на территории России и Беларуси суммируется, то даже транзит через Беларусь засчитывается как пребывание в России.

Проблемы на границах и реакция властей

Многосуточные очереди на границах Союзного государства с Европейским союзом, а также на российско-казахстанской границе усугубляют проблему. Водители из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и других стран региона вынуждены сутками стоять в ожидании оформления, и всё это время включается в общий лимит 90 дней.

"По этой причине мной направлено официальное обращение на имя вице-премьера Республики Казахстан Серика Макашевича Жумангарина, курирующего вопросы интеграции и взаимодействия в рамках ЕАЭС. В известность также поставлены Министерство иностранных дел и Министерство внутренних дел, чтобы заранее выработать механизм реагирования и защиты наших перевозчиков", - написал депутат.

Риски для казахстанского рынка

По словам авторов обращения, проблема уже перешла из теоретической в практическую плоскость: казахстанские перевозчики теряют возможность работать на маршрутах через Россию и Беларусь. Если ограничения сохранятся, это может привести к дефициту подвижного состава, росту издержек и вытеснению казахстанских компаний российскими и белорусскими конкурентами.

Для сравнения, в Казахстане действует более мягкий режим для иностранных водителей. Согласно пункту 6 Правил въезда и пребывания иммигрантов (Постановление правительства РК № 148 от 21 января 2012 года), ограничения по срокам пребывания (90/180 дней) не распространяются на международных и транзитных водителей грузовых и пассажирских транспортных средств.

"Казахстан освободил иностранных перевозчиков от подобных требований, создавая условия для стабильного и безопасного транспортного сообщения. Считаю необходимым, чтобы вопрос был вынесен на уровень Евразийской экономической комиссии и рассмотрен в рамках партнёрского диалога между нашими странами. Наши перевозчики не должны становиться заложниками несогласованных решений", - заключил Болатбек Алиев.

Напомним, ранее в Министерстве транспорта Казахстана сообщали, что очереди на казахстанско-российской границе связаны с ужесточением контроля со стороны РФ. По информации Минтранспорта, российские службы усилили проверку грузов, увеличили время досмотра транспорта и ввели дополнительные меры проверки документов, санитарных и фитосанитарных требований.