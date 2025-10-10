В социальных сетях снова разгорелась дискуссия о том, стоит ли объявить 31 декабря официальным выходным днем, передаёт Tengri Life.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Что пишут казахстанцы

Пользователь сети опубликовал пост и спросил мнение казахстанцев на этот счет.

- Кто хочет, чтобы 31 декабря объявили выходным днем? По сути, все равно никто не работает, просто так просиживаем время на работе, хотя дома куча дел и готовки, - спросил автор.

Скриншот: Threads

Пост собрал сотни комментариев - и оказалось, что мнения у казахстанцев на этот счет самые разные.

Часть комментаторов уверена: выходной в канун Нового года нужен.

- Вот реально, ну зачем 31-го тащиться на работу? Все равно все отпрашиваются и сваливают. Можно же по-человечески все оформить? - отметил один из пользователей сети.

Другой добавил, что работа выбивает все желание праздновать.

- Уставшая после рабочего дня бежишь домой, чтобы успеть накрыть на стол. К двенадцати часам уже валишься с ног, ничего не хочешь, ни праздника, ни салюта, - поделилась комментатор.

Некоторые отметили, что 31 декабря давно фактически превратилось в "полуофициальный выходной".

- 31 декабря - это когда офис пустой, но ты сидишь "на всякий случай, - шутит один из пользователей сети.

Но есть и те, кто не согласен.

- У всех разная работа. У меня 31-е - суперактивный день с кучей продаж, - напомнил другой комментатор.

Медики приводят еще более серьезные аргументы.

- У моего сына ухудшилось состояние, и нас принял врач 31-го вечером. Если бы он не работал, все могло закончиться осложнениями, - рассказал пользователь сети.

Похожие комментарии оставляют сотрудники аптек и клиник, для которых конец декабря - время не только праздника, но и очередей.

- У нас 31-го был рабочий день, и вот на 16:00 кто-то записался на колоноскопию под наркозом. Анестезиолог страдал, но работать пришлось, - поделился комментатор.

Скриншот: Threads

Участники обсуждения привели и международные примеры.

- В Китае целую неделю отдыхают на Новый год. Чем мы хуже? - рассуждает один из пользователей сети.

Кто-то предложил компромисс: отпускать хотя бы женщин, чтобы они могли заняться подготовкой.

- Еще есть прикол: мужчины в этот день сидят до конца рабочего дня, а женщин отпускают пораньше. Вот поэтому мужчины и против - им тоже придется готовить, - иронизируют пользователи.

Другие, наоборот, считают, что проблема в традициях.

- Зачем столько готовить? Может, лучше меньше еды, но больше отдыха? - поинтересовался один из комментаторов.

Дискуссия о статусе 31 декабря не утихает. Одни хотят дополнительный выходной, чтобы спокойно встретить праздник. Другие напоминают, что страна не может полностью остановиться: нужны врачи, транспорт, магазины и службы экстренной помощи.

Позиция Минтруда

Ранее мы отправили запрос в Министерство труда и социальной защиты населения. Там напомнили, что 31 декабря не входит в список государственных праздников.

В ведомстве объяснили:

нерабочими днями в Казахстане являются только государственные и национальные праздники. Новый год отмечается 1 и 2 января;

работодатели имеют право сокращать рабочий день 31 декабря по своему усмотрению;

возможность объявить 31 декабря официальным выходным требует изменения закона и рассмотрения вопроса на уровне правительства.

- В целях соблюдения конституционного права граждан на отдых и учета социальных интересов большей части занятого населения считаем нецелесообразным утвердить 31 декабря выходным днем, - говорится в ответе.

При этом в министерстве уточнили: перенос выходных возможен, но такие решения принимаются заранее, исходя из календаря и экономической ситуации.

Напомним, ранее "НГ" сообщала, что депутат Мажилиса Кенжегул Сейтжан предложил учредить в Казахстане новый государственный праздник. Он предложил придать 1 июня - Дню защиты детей - статус государственного праздника.

Также Сейтжан предложил усовершенствовать законодательство, касающееся переноса выходных дней, и рассмотреть возможность утверждать график переносов выходных дней на два года вперед.