В Казахстане может появиться новый государственный праздник и выходной день. Об этом говорится в ответе Министерства труда и социальной защиты населения на депутатский запрос, передает Tengrinews.kz.

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Предложение депутата

Ранее депутат Мажилиса Кенжегул Сейтжан предложил придать 1 июня - Дню защиты детей - статус государственного праздника.

"Дети - стратегический ресурс и основа будущего страны. Создание условий для их безопасного, здорового и всестороннего развития должно быть ключевым приоритетом государственной политики. В этом контексте внедрение практики празднования Дня защиты детей на государственном уровне приобретает особое значение", - заявил Кенжегул.

Также депутат предложил ввести в Казахстане новые правила для выходных. В частности, Сейтжан считает необходимым утверждать график переносов выходных на два года вперед. К примеру, уже в текущем году можно было бы утвердить переносы выходных до конца 2027 года. Это, по мнению депутата, позволит бизнесу строить долгосрочные планы, а казахстанцам - заранее планировать отпуска и семейные мероприятия.

Позиция госорганов

На депутатский запрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты населения. Идею утверждать график переносов выходных на два года вперед там не поддержали. "Перенос выходных дней осуществляется заранее на предстоящий календарный год, с учетом совпадения рабочих и праздничных дней, а также в зависимости от экономической, политической или санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, определяемой индивидуально в каждый период. На основании этого считаем действующий порядок переноса выходных дней на другие рабочие дни оптимальным", - говорится в ответе за подписью министра труда и социальной защиты населения Светланы Жакуповой.

А вот с предложением придать 1 июня статус государственного праздника в министерстве согласились.

"Указанный праздник предоставляет родителям и детям возможность провести время вместе, участвовать в культурных, воспитательных и общественных мероприятиях. Это способствует созданию у ребенка благоприятного психоэмоционального состояния и ощущения полной безопасности рядом с семьей. На основании вышеизложенного, а также с учетом целей укрепления института семьи и семейных ценностей в нашей стране считаем возможным установить 1 июня как государственный праздник - День защиты детей", - сообщили в министерстве.