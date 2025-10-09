Сегодня общество инвалидов собралось для слушаний, истинная цель которых – привлечь внимание к своим нуждам, а попросту – выдать очередной крик души в «слышащем государстве». Речь об инватакси Костанайского района, которое существует с 2018 года и обслуживает 19 населённых пунктов.

Услуга для Казахстана, прямо сказать, редкая: нечто подобное в регионе (речь именно о такси для сельских инвалидов) есть у нас ещё только в районе Майлина. Основная клиентура такси, которое работает в структуре ОО «Yмiт-Надежда» – колясочники, гемодиализники и инвалиды с полной потерей зрения. Начинали всего с 20 клиентов, а сейчас их около 80.

Фото предоставлено ОО "Yмiт-Надежда"

Лариса Труханова отметила, что услуга очень помогает ей для лечения сына / Фото Игоря НИДЕРЕРА

- Мой сын стал лучше переносить переезды, - говорит мама ребёнка-инвалида Лариса ТРУХАНОВА. - До того, как мы начали пользоваться инватакси, он прямо боялся ездить, а теперь дорога до поликлиники перестала быть проблемой.

«Yмiт-Надежда» ежегодно выигрывает конкурс на госсоцзаказ: конкурировать с ними просто ни у кого нет желания - дело это хлопотное и малоприбыльное. Всех своих клиентов развозят всего на трёх машинах – больше у услугодателя на это нет транспорта.

"В последнее время количество заявок увеличилось", - говорит диспетчер / Фото Игоря НИДЕРЕРА

- Обычно бывало 23-25 заявок в день, а теперь больше 30, - сообщила диспетчер Айгерим ОРМАНБЕКОВА. - Мы ежедневно занимаемся логистикой, и такие расчёты стало труднее везти. Стараемся никому не отказывать в поездках, ну разве если заказывают на уже занятое время. Но даже в таких случаях мы пытаемся понять, кого доставить важнее, и предлагаем либо поехать с другим нашим пользователем в одной машине, либо перенести поездку на более позднее время.

Фото Игоря НИДЕРЕРА

- А теперь представьте себе, к примеру, село Шишкинское, 49 км от Костаная. – объясняет инвалид-колясочник, депутат Костанайского областного маслихата Аруна ЖАКСАГУЛОВА. - Дорога туда ужасная, но там живёт женщина, которой требуется гемодиализ. Буран ли, вьюга ли – мы должны обязательно её привезти на процедуру, потому что это жизненно необходимо. И в этом на нас большая ответственность.

Фото предоставлено ОО "Yмiт-Надежда"

- Трудности при доставке клиентов возникают, да, - подтверждает слова Аруны диспетчер. - Это грязь на дороге, буран… Бывает такое, что акимы сельских округов идут навстречу и прочищают дорогу.

М-да, подумалось мне: акимы сельских округов «идут навстречу», просто выполняя свои непосредственные обязанности. Но и за то спасибо им, иначе ведь погибнет человек. А в таких случаях не до юмора, даже чёрного.

- Говорить об этом важно и нужно, - продолжает Аруна Жаксагулова, - потому что городских инвалидов развозить значительно проще, нежели сельских. Мы оказываем услуги на основании договора с утверждённым перечнем категорий. Если эти категории расширили – мы будем поднимать вопросы увеличения финансирования, а это вопрос к государству.

Фото Игоря НИДЕРЕРА

И да, список тех, кому инватакси должны оказывать транспортные услуги, расширяется законодательно. Помимо этого, по правилам, например, одна машина у подобных услугодателей должна приходиться на 10 колясочников. Но финансирование из бюджета выделяется на содержание: бензин, зарплата водителей и диспетчера. В акимате говорят: помочь с транспортом не можем, не имеем прав. Но как-то худо-бедно инватакси просуществовало в таком положении больше семи лет. Но даже не в этом главная проблема, говорит руководитель общества: отныне инватакси обязали регистрировать каждую поездку через приложение.

Дуйсенгали Оспанов: "Я не могу этого понять" / Фото Игоря НИДЕРЕРА

- Самый главный вопрос у нас на сегодня, - информирует председатель ОО «Yмiт-Надежда» Дуйсенгали ОСПАНОВ, - это так называемые портальные услуги. От нас официально требуют, чтобы наши услугополучатели заказывали такси через портал. Но вы представляете, какая цифровизация у наших инвалидов. Какие у них планшеты и ноутбуки? Мы сейчас и обсуждаем, как теперь жить. Хорошо, что вступление нововведения в силу приостановили до нового года. Я не могу этого понять. Это придумали чиновники, которые никогда с этим не сталкивались.

Раиса Лактионова: "У нас совместная работа..." / Фото Игоря НИДЕРЕРА

- Я не уполномочена заверять в том, что помощь им будет предоставлена, – замечает заместитель руководителя отдела занятости и соцпрограмм акимата Костанайского района Раиса ЛАКТИОНОВА. - Но это совместная работа, и если они кого-то на портале и не зарегистрируют, мы будем работать с «Yмiт-Надеждой» так, как работали раньше.

- Если это государственный социальный заказ, - резюмирует Оспанов, - должна со стороны этого самого государства быть поддержка.

Фото Игоря НИДЕРЕРА

Знаете, есть такая фраза, которая выдаёт в пишущем непрофессионала: «И остаётся только надеяться, что…» Я, честно сказать, ни на что здесь не надеюсь. Задача журналиста – показывать обществу его отражение. И я сомневаюсь, что оно ему понравится. Но это тоже, как понимаете, мнение субъективное.