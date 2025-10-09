Минздрав не собирается запрещать изъятия излишков из ЕНПФ на другие медицинские услуги, сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова. Об этом сообщает KazTAG.

«Сегодня по семи направлениям – для лечения орфанных заболеваний, на офтальмологические операции, на реконструктивные операции – средства фонда доступны. Сегодня мы исключили только стоматологические операции. Оптимизация других услуг не планируется. Они в полном объеме остаются», - сказала Альназарова на брифинге в Астане во вторник.

Министр добавила, что пенсионные излишки также все еще можно использовать на радионуклидную и радиойодтерапию, радиохирургическое лечение (гамма-нож, кибернож) и протонную терапию.

При этом, по информации главы минздрава, 88% заявок, поступавших в ЕНПФ, были именно на получение стоматологических услуг. Всего в фонд после разрешения изъятий поступило порядка 26 тыс. обращений, выведено 780 млрд тенге.