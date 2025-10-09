Минздрав Казахстана не собирается запрещать изъятия из ЕНПФ на другие услуги
Минздрав не собирается запрещать изъятия излишков из ЕНПФ на другие медицинские услуги, сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова. Об этом сообщает KazTAG.
Иллюстративное фото из открытых источников
«Сегодня по семи направлениям – для лечения орфанных заболеваний, на офтальмологические операции, на реконструктивные операции – средства фонда доступны. Сегодня мы исключили только стоматологические операции. Оптимизация других услуг не планируется. Они в полном объеме остаются», - сказала Альназарова на брифинге в Астане во вторник.
Министр добавила, что пенсионные излишки также все еще можно использовать на радионуклидную и радиойодтерапию, радиохирургическое лечение (гамма-нож, кибернож) и протонную терапию.
При этом, по информации главы минздрава, 88% заявок, поступавших в ЕНПФ, были именно на получение стоматологических услуг. Всего в фонд после разрешения изъятий поступило порядка 26 тыс. обращений, выведено 780 млрд тенге.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.