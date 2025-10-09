3-4 октября для журналистов Минсельхоз при участии региональной палаты предпринимателей организовал в Костанайской области пресс-тур по предприятиям агропрома. В программе были как те, кто производит сырье, сельхозтехнику, так и переработчики. Конечно, для посещения в список включили, можно сказать, флагманские компании. Но и у них немало проблем, которые потом отсвечивают нам ценами на магазинных полках. Ну и организовано все было вполне демократично. За вице-министром Азатом СУЛТАНОВЫМ бегать, теснясь и ловя каждое слово, не приходилось. Перемещался он вместе с нами, слушал внимательно предпринимателей, тут же комментировал.

Про хлеб насущный

Султанов приехал в область вскоре после того, как на часть полей в разгар уборочной обрушился 29 сентября мощный снегопад. Это был первый вопрос, заданный ему журналистами в ходе пресс-тура 3 октября.

- По данным акимата, какого-то существенного ущерба аграрии не понесли, - сказал вице-министр. - Снег был кратковременный. Сейчас на полях его нет. Он был сопоставим с небольшим дождем, если перевести в объем влаги. Иногда мы убираем и по снегу, есть технологии. Повторюсь, какого-то массового ущерба в Костанайской области и в целом по республике не нанесено. Сейчас погодные условия по всем регионам стабильные. После подсыхания полей техника выйдет и оставшуюся площадь - менее 30% - уберет.

Алишер Ходжаназаров и Азат Султанов обсуждают последствия сентябрьского снегопада

Тот же вопрос о последствиях снегопада журналисты адресовали и руководителю компании «Олжа Агро» Алишеру ХОДЖАНАЗАРОВУ.

- Есть осыпание. Ну, может, центнер урожайности потеряем. Но не все же поля полегли. А пшеница даже без полегания может осыпаться, это естественные биологические потери, - ответил он. - Да, сентябрьский снег нас остановил в уборке на несколько дней. Мы убрали около 70%. Мне звонили из районов: «Что будем делать?» Но причин для паники нет. Снег лежал всего один день. Из-за того, что его объем был большой, пшеница полегла, где-то сломались колосья. Опасно, если бы снег продлился дня на три. А так на сегодня в Федоровском районе хозяйства одно за другим возобновляют работу. Полегшую пшеницу поднимем стеблеподъемниками. Соберем. Критической ситуации нет. Я про другие районы не могу говорить. Но по тем, где мы сеем: про Федоровку сказал, Мендыкаринский район снег зацепил не сильно, Алтынсаринский тоже, в Узункольском районе вообще не было, в Сарыкольском практически не было. Честно, меня больше беспокоит не этот снег, а дожди, которые прошли в августе и в сентябре.

По словам Ходжаназарова, избыток влаги вымывает клейковину. И если в начале уборки у них шло зерно преимущественно 3-го класса, то позже классность в регионах, где прошли обильные осадки, стала снижаться.

Компания «Олжа» в Костанайской области имеет в управлении 600 тыс. га, из которых 400 тысяч - пашня. Разговор о последствиях снега имел место 3 октября, а 4-го мы приехали на поле одного из предприятий «Олжи» в Федоровском районе. На горизонте видны были работающие комбайны, а у кромки - островки полегшей пшеницы. Это поле явно именно зацепило. По дороге к нему из машины мы видели другое, где полегание было почти сплошным.

- Уберем. Но если говорить о последствиях, то одно из самых существенных - сроки уборки немного сдвигаются, потому что выработка на комбайн по таким полям снижается в полтора-два раза. Нам бы очень не хотелось уйти с уборкой пшеницы в ноябрь, - сказал, в очередной раз отвечая на вопросы СМИ о потерях, Ходжаназаров, - поэтому в ближайшие две недели, пока стоит погода, мы пшеницу должны дожать.

Заместитель по производству Адильжан СМАИЛОВ пояснил, что среднерослая «токката» (сорт европейской селекции) полегла куда менее глобально, чем высокий хлеб. Здесь сеют еще два сорта низкорослой пшеницы, которая лучше переносит погодный экстрим. Специалисты «Олжи» много говорили о применяемых агротехнологиях, количестве химобработок, внесении удобрений... И все это, начиная с выбора сортов, является в данном случае иллюстрацией к аксиоме: хозяйства разные и на риски в земледелии они реагируют по-разному. Для крупного холдинга с его техническим оснащением потери будут менее ощутимы, чем для небольшого хозяйства.

По информации Pavlov Analytics, снегопад 29 сентября в Костанайской области накрыл 2,935 млн га пашни. Это больше половины ярового клина. Сам аналитик Кирилл ПАВЛОВ утверждает, что «можно смело говорить: больше 1 млн тонн под вопросом».

Однако прогноз МСХ на сбор в этом году 24 млн т зерна, по словам вице-министра, остается актуальным.

Что питает молочные реки?

Программа пресс-тура включала три предприятия по переработке молока - ТОО «Olhza Produkt» (завод в Садчиковке), ТОО «Милх» (новая производственная площадка в Костанае по изготовлению сыров) и ТОО «Лидер 2010» (завод в Рудном). Все потребителям давно и хорошо известны. У каждого - свои подходы к развитию, своя стратегия. Но есть и нечто общее, о чем говорили директора. Всех волнует дефицит сырья, то есть сырого молока. В разной степени, но всех.

Сегодня, например, новое производство ТОО «Милх», а это проект стоимостью 7,2 млрд тенге, загружено на 20%. И для полной загрузки ему необходимо ежесуточно получать около 250 т сырья. Это на 50 т больше того объема, который сегодня поступает в «Милх» на переработку.

Компания закупает молоко в нескольких крупных товарных хозяйствах: ТОО «Викторовское», ТОО «Восток-1», где запустили новую ферму, на объемы которой сразу претендовал этот молокопереработчик. По словам руководителя ТОО «Милх» Сергея БЛОКА, «они под наши запросы и строили». Компания также приобретает молоко личных подсобных хозяйств. В активе 12 тысяч сдатчиков, у которых товар закупается по 185 тенге/л. И, несмотря на то, что молоко с ЛПХ сборное, изрядно разнится по качеству, поступает по сезонам неравномерно, отказаться от него переработчик не может.

- Зачем вы строили завод, когда с сырьем такая ситуация? - спросили журналисты директора компании.

- Мы рассчитываем на новые фермы, их в области строится 12. И у 10 я готов закупать молоко, - ответил Блок. - Считаю, что это нормально: мы поставили завод, а они строятся. Идем параллельно. Так и планировали.

Кстати, 20% продукции трех предприятий ТОО «Милх» - это 200 т ежедневно - экспортируется в РФ. На карте указаны не только Москва, Петербург, Челябинск, но и Иркутск, Якутск, Петропавловск-Камчатский. Вот что ультрапастеризация животворящая для бизнеса делает. Есть первые договоренности о поставках в Европу - в регионы, где живут выходцы из стран СНГ.

- Хотим к ним зайти со вкусом детства, - определил маркетинговую политику компании Блок. У садчиковского ТОО «Olhza Produkt» подход к планируемому расширению производства другой. Мощность предприятия сейчас - 35 т переработки в сутки. Тоже варят твердые сыры, производят нормализованное молоко, кисломолочку по самой что ни на есть классической технологии - с короткими сроками хранения.

Фасовка вызревшего садчиковского сыра

- Мы хотим довести переработку до 200 т, то есть вырасти в 6 раз, но проблема в том, что даже эти 35 т загрузить проблема, - признался Алишер Ходжаназаров. - Конкуренция за сырье сумасшедшая. Пока наш завод работает полностью на нашем молоке. У нас вон через дорогу наша молочно-товарная ферма. Еще одну мы построили в Банновке, открытие будет на следующей неделе. Хотим иметь до 5 000 голов дойного скота. Готовим сырьевую базу. И только после этого можем реально расширять переработку.

Имеющаяся в Садчиковке МТФ полностью потребность даже этого небольшого завода не покрывает. Тоже имеет место закуп у ЛПХ. А это очень зыбкая платформа. Просто потому, что количество дворов, где на селе держат дойный скот, неуклонно снижается.

Об этом, как о четкой тенденции, говорил один из руководителей ТОО «Лидер 2010» Антон ОРЕШКИН. В 2012-2013 годах, именно нестабильность поставок сырья в новый цех переработки в Рудном сделала необходимым строительство фермы ТОО «Бек+». Сегодня, получая с нее 32-34 т молока в сутки, завод покрывает 50% потребности, приобретает также молоко в ТОО «Викторовское», ТОО «Турар». И через кооперативы - в ЛПХ. 25% сырья - от них.

- В селе уходит поколение, которое привыкло держать скот, а молодежи это неинтересно, - констатирует Орешкин. - Мы на предприятии все время точечно расширяемся, что-то делаем, но главный сдерживающий фактор - недостаток сырья. Если бы у нас на рынке был его профицит, фермеры стучались бы к нам в дверь, тогда это бы создало предпосылки для серьезного наращивания мощностей и возможного при этом снижения цен закупа. А сегодня обратная ситуация - переработчики в области конкурируют между собой за сырье. И фермеры пользуются этим, что отражается на цене конечного продукта для потребителя. Новые фермы запускаются, но они пока будут просто компенсировать объем, которого всем нам сегодня не хватает. В Костанайской области много серьезных переработчиков и все пытаются развиваться. Появляется дополнительный объем сырья, каждый пытается его урвать. Нельзя сейчас снижать поддержку фермеров через выплату субсидий, которые государство обещает постепенно убирать. Без роста предложения сырья переработчики не смогут нарастить производство. Более того, надо увеличить поддержку и им.

Говядина, наконец

Редкий случай, но в этот раз журналистам удалось побывать и в Карабалыкском районе на откормочной площадке, принадлежащей группе компаний «Терра», одной из самых закрытых для вопросов СМИ. Самый главный из них был связан с резко подскочившей ценой на говядину.

На откормплощадке компании «Терра» сейчас на откорме 16 000 животных

В сущности, вопрос об этом, конечно, не совсем к «Терре». Там производится мясо так называемого премиального сегмента. Оно по большей части идет на экспорт либо реализуется через крупные торговые сети, где покупатель любуется красивыми отрубами и не считает высокой цену в 6 000 тенге за кило. Но руководитель костанайского подразделения Марат УТЕЛЬБАЕВ свое мнение по теме высказал.

Однако для начала немного о предприятии. Откормплощадка на 25 000 голов единовременного содержания занимает 17 га, вокруг поля, где на 20 га эта же компания возделывает кукурузу, сорго-суданский гибрид, ячмень на корм скоту. Бычков до холодов закупают весом 150 кг, отправляют на доращивание, а потом уже за 200-300 кормодней доводят до кондиционных 520 кг. Животные содержатся в открытых клетках. Движения мало, сбалансированной еды много - суть интенсивного откорма. Правда, она не только в этом.

М. Утельбаев: «Экспорт по высокой цене даст мультипликативный эффект»

- У нас раскол канадский, скотный двор канадский, станки тоже. Это все вложения и недешевые. Но они помогают повысить эффективность содержания скота, - вводит в курс дела Утельбаев. - Вся система учета поставлена на RFID. Это коротковолновые метки, чтобы мы могли, прогоняя скот, (у нас там стоит считыватель) обеспечить прослеживаемость, прозрачность. Мы знаем, у кого мы купили скот, по какой цене, с каким весом он зашел. Чипы вешаем на каждое животное. Они есть и на каждой клетке. Зоотехники ежедневно утром и после обеда делают корректировку кормления. Скорректированное задание уходит кормораздатчикам, согласно заданию идет загрузка кормов точечно. Они автоматически списываются в базе 1С.

Нам показали немецкий стационарный кормосмеситель, и журналисты поинтересовались, а попроще нельзя.

- Мы делали замесы на прицепных кормораздатчиках, но распределение в них тех же премиксов получалось неравномерным. У нас длина кормового стола в клетке 60 метров. И на всем его протяжении бычки подходят и едят. Нужно, чтобы везде корм был одинаковым, чтобы животное получало все его компоненты. Немецкое оборудование обеспечивает равномерное смешивание всех компонентов для повышения эффективности кормления, - пояснял Утельбаев.

Телят для откорма здесь надо закупать не абы каких, а чтобы обладали «склонностью к привесу, отзывчивостью на корма». Это достигается породным преобразованием скота, для чего «Терра» раздавала в аренду своих бычков, которые осеменяли разных буренок, а те приносили приплод со всеми нужными для откорма склонностями.

- Программа породного преобразования проработала почти пять лет. Мы раздали больше 4 000 бычков в товарные стада. С мая по сентябрь фермер работал этим быком, получал телят. И у него была гарантированная возможность сдать приплод на откормочную площадку. А мы всегда ведем закуп по цене выше рынка. Если, например, мясокомбинаты закупают/закупали по 750-800 тенге, мы живым весом закупали по 950-1 000 тенге. На сегодня наша цена - 1 800-1 900 тенге. Себестоимость килограмма мяса у нас получается 3 700 тенге... Программа породного преобразования завершилась в 2021 году. Пока она работала, выделялись субсидии. Был стимул. Сейчас этого нет. Программу надо продолжать, - высказал мнение руководитель компании.

- Мы отменили программу, потому что субсидия была высококоррупционная, неэффективная. Было много уголовных дел, - отреагировал вице-министр.- Сейчас мы видим, что тема актуальная. Поэтому разрабатывается новая программа поддержки животноводства. Она затрагивает развитие не только мясной отрасли. Не будет уклона в развитие чего-то одного. Будут комплексные меры поддержки... Будем стимулировать переработку... С нашей стороны, со стороны государства, это в том числе договоренности по подписанию специальных соглашений, чтобы наше мясо могло экспортироваться на высокорентабельные рынки. Вот Турцию мы открыли, например. Там цена на мясо очень интересная для наших предпринимателей. Это даже не Китай. Килограмм говядины в Турции около 12 000 тенге стоит.

Механизмы есть

Журналисты этой ценой, пусть и в другой стране, были слегка ушиблены. Тут 4 500 за кило говядины не успеваешь осмыслить в магазине, а уже маячат новые ориентиры.

Начало октября 2025 года - актуальная цена на мясо в Костанае

- То, что случилось в этом году с ценой на мясо, закономерно должно было произойти. Низкая цена не стимулирует фермеров заниматься животноводством, вообще сельским хозяйством, - высказал мнение по горячей теме Марат Утельбаев. - Вот сейчас заговорили об экспорте. О высоких ценах. Читаю соцсети: что вы все про экспорт, внутри продавайте. Надо понимать, что высокие цены на экспорт нужны для того, чтобы мы могли стимулировать развитие этой отрасли. Если откормочная площадка реализует мясо по высокой экспортной цене, получает доход, она может часть этого дохода транслировать на фермеров. У нас появится возможность закупать у фермера дороже. Тогда и у владельцев скота будет интерес. То есть экспорт дает мультипликативный эффект, развитие на всех этапах.

При этом оба спикера настаивали, что «говядины в Казахстане хватает». И если «Терра» в силу специфики почти не работает на внутренний рынок, то, дескать, есть другие компании, импорт, в конце концов. Вице-министр проинформировал, что костанайское ТОО «Карасу ет», например, - один из главных поставщиков говядины астанинским потребителям.

Если бы мяса хватало, цены бы так не взлетели, упорствовали представители СМИ. Если это так, то, может, нужны какие-то схемы квотирования, более жесткого баланса между экспортом и внутренним потреблением? Журналисты вспомнили о теме встречных обязательств бизнеса в обмен на господдержку. Прописаны ли они в новой программе поддержки животноводства? Вице-министр ответил утвердительно. И сослался на опыт взаимодействия с отраслевыми ассоциациями птицеводов, производителей растительного масла. Первых защитили от ввоза российской продукции, яиц, в частности. Но обязали поставлять отечественный товар по приемлемой цене туда, где раньше доминировала продукция из РФ - в ЗКО, Актюбинскую область. В интересах маслоделов ввели высокие пошлины (100 евро) на импортный продукт.

- Если предприниматели обязательства не будут соблюдать, мы пошлину снизим, откроем импорт яйца, - сказал вице-министр. - Мясо у нас одно из самых дешевых в СНГ. Сейчас Узбекистан предлагает высокую цену, нашим выгодно его экспортировать. Но при этом они должны взять на себя обязательства - поставлять и на внутренний рынок. Мы сейчас вводим квотирование по экспорту. И в рамках этой квоты мы будем ставить такие обязательства.

На вопрос о сроках начала работы такого механизма Азат Султанов ответил, что в «ручном режиме» он должен заработать уже в этом году. Вся новая программа поддержки животноводства - на следующий.

Фото Галины КАТКОВОЙ