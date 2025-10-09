Сенат одобрил Конвенцию о минимальной зарплате, которая учитывает особенности развивающихся стран. Теперь при её расчёте государство будет обязано принимать во внимание экономическую ситуацию и реальные потребности работников, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Турар Казангапов

Подробности

Сенатор Асем Рахметова объяснила, что при определении минимальной заработной платы (МЗП) будут учитывать:

потребности работников;

стоимость жизни;

экономическую ситуацию в стране.

По её словам, размер МЗП будет устанавливать правительство, но в этом процессе должны также участвовать представители работников и работодателей.

"Установленная минимальная зарплата является обязательной к исполнению, а за её нарушение предусмотрена ответственность (...) Такой подход позволяет обеспечить баланс между социальной справедливостью и экономической обоснованностью уровня минимальной зарплаты", – сказала она.

Фокус - на потребности людей

Председатель Сената Маулен Ашимбаев отметил, что главное новшество конвенции в том, что теперь внимание уделяется не общим экономическим показателям, а потребностям конкретного человека — работника.

"В конвенции речь идёт о том, что при определении минимальной заработной платы нужно учитывать производительность труда, медианную заработную плату по экономике. И в то же время, как говорит конвенция, нужно учитывать потребности работников. То есть их потребности, уровень жизни, минимальные какие-то стандарты, которые есть в государстве. Таким образом конвенция переносит акцент с каких-то макроэкономических показателей на потребности конкретного человека, работника", – сказал Ашимбаев.

Сейчас МЗП низкая?

Как отметил Маулен Ашимбаев, сейчас МЗП в Казахстане составляет 85 тысяч тенге. Это 30 процентов от медианной зарплаты и 21 процент от средней зарплаты по стране.

"Уровень минимальной зарплаты сегодня достаточно низкий в нашей стране. Но речь не идёт о том, что её сейчас надо до 100 поднимать и так далее. Это всё должно быть на основе расчётов, чтобы у компаний, бизнеса, государственных органов были возможности это сделать. То есть речь идёт о изменении концептуального подхода. Отойти от сухих макроэкономических показателей, которые вами (Министерством труда и социальной защиты населения – прим.) корректируются, а перейти на потребности человека, его зарплату. Вот в этом мы понимаем суть конвенции", – заключил Маулен Ашимбаев.

Ранее у заместителя премьер-министра и министра национальной экономики Серика Жумангарина спросили , не пора ли пересмотреть размер прожиточного минимума и минимальной зарплаты в Казахстане из-за роста цен.

Жумангарин ответил, что правительство постоянно занимается пересмотром таких показателей и согласился, что цены в стране действительно выросли.

"Я думаю, что я не смог бы прожить (на эти деньги), но минимальная заработная плата - это расчётный показатель. То есть ниже неё начисления зарплаты чтобы не производилось. Это не означает, что кто-то должен платить минимальную заработную плату", - ответил Серик Жумангарин.