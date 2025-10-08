Встреча с вице-министром национальной экономики РК Ерланом САГНАЕВЫМ прошла сегодня, 8 октября, в конференц-зале облакимата (здание бывшей филармонии). Основная тема - разъяснение ключевых положений Налогового кодекса, который вступит в силу с 1 января 2026 года.

Ответил он и на вопросы населения, в частности, бухгалтеров и предпринимателей.

В новом НК предусмотрено введение прогрессивных ставок индивидуального подоходного налога (ИПН) - при годовом доходе до 36 млн тенге она сохранится на уровне 10%, а при превышении этой суммы увеличится до 15%.

Пенсионные выплаты граждан будут освобождены от уплаты ИПН.

В кодексе заложено повышение ставок налога на имущество, если его стоимость превышает 450 млн тенге.

Для транспортных средств вводятся понижающие коэффициенты, в зависимости от срока эксплуатации:

от 10 до 20 лет - коэффициент 0,7,

свыше 20 лет - 0,5.

Одной из самых обсуждаемых стала новая ставка налога на добавленную стоимость (НДС).

- Изначально рассматривалась ставка 20%, - напомнил Ерлан Сагнаев. - Однако после консультаций и анализа макроэкономических рисков было принято решение установить НДС на уровне 16%.

Вице-министр подчеркнул: НДС является одним из ключевых источников пополнения бюджета, ежегодно по этой статье поступает около 3 трлн тенге. Примерно 40% этих средств направляется на социальные нужды - пенсии, пособия и другие обязательства государства. Увеличение ставки с нынешних 12% до 16% позволит снизить зависимость бюджета от нефтяных доходов и укрепить финансовую систему.

Вопросы и ответы

- Увеличится ли инфляция? Вырастет ли теневая экономика? - спросили вице-министра.

- У нас есть подведомственная организация - Институт экономических исследований, и мы совместно с ними изучаем и учитываем все макропоказатели в экономике страны. По нашим расчетам, влияние изменений в Налоговом кодексе на инфляцию составит около 2,5%, помимо той инфляции, которая уже формируется под воздействием внешних факторов, - ответил Ерлан Сагнаев. - Мы считаем, что влияние на инфляцию будет минимальным и мы сможем его удержать. К тому же все изменения в кодексе как раз направлены на вывод из тени тех сфер экономики, которые сегодня остаются вне прозрачного поля. Это, прежде всего, торговая и строительная отрасли, а также здравоохранение.

- Почему игорный бизнес в Казахстане освобождён от уплаты НДС? - спросила бухгалтер Динара ТУРСУНОВА.

- Это сфера обращения денег, у неё нет товарооборота или сырья, чтобы осуществлять деятельность. Игорный бизнес работает на фишках и деньгах граждан, - пояснил вице-министр нацэкономики. - Мы консультировались с международными экспертами при изучении этого вопроса и поэтому заложили именно такие подходы.

- Складывается впечатление, что никто не принял во внимание население. Но предприниматели на селе, каким я являюсь, где всего 15 тысяч жителей, и в городе-миллионнике - в одинаковых условиях. Хотя специфика у нас совершенно разная, - отметила жительница Тобыла.

- Налоговый кодекс предполагает, в первую очередь, справедливость налогообложения. И налоговым законодательством запрещено предоставление каких-либо индивидуальных налоговых льгот и преференций. На мой взгляд, то, что вы предлагаете, это будет иждивенчество на селе, условно говоря, - пояснил Сагнаев. - Но в рамках специального налогового режима (СНР) на упрощённой декларации мы дали право маслихатам регулировать ставку на местах - например, установить её на уровне 2% вместо 4%.

По итогам встречи Ерлан Сагнаев пообещал: все обращения участников будут взяты в работу и ни один вопрос не останется без внимания. И подчеркнул, что для получения разъяснений и консультаций граждане и предприниматели могут обращаться в НПП «Атамекен», которая будет поддерживать постоянную связь с Министерством национальной экономики.

