Минивэн Toyota Alphard снова привлек к себе внимание. После череды смертельных ДТП депутаты заговорили о необходимости полного запрета этих автомобилей, передаёт Tengri Auto.

Фото:depositphotos.com/nitinut380

Запрос на запрет

Поводом для жёстких мер стали недавние аварии со смертельным исходом. Депутат Мажилиса Ерлан Саиров в своём обращении к министру внутренних дел заявил, что праворульные Alphard давно обрели дурную славу.

"Смертельная статистика на наших дорогах с участием этой марки машины просто зашкаливает. Как вы знаете, за два дня июля месяца с участием "альфардов" было два крупных ДТП в Жамбылской и Алматинской областях", — подчеркнул депутат.

ДТП с Alphard

За последнюю неделю в ДТП с Toyota Alphard погибли 10 человек. 30 сентября жуткое ДТП на трассе Алматы — Бишкек унесло жизни 8 человек. Трагедия произошла на 107-м километре автодороги. Ранее кадры с места трагедии появились в социальных сетях.

Позже, 3 октября, Toyota Alphard врезалась в лошадь под Павлодаром. В результате столкновения с животным машина вылетела в кювет и перевернулась. В ДТП погибло ещё двое.

Напомним, что с 1 января 2025 года работа в такси на праворульных автомобилях уже запрещена. Но, как выясняется, этот запрет остаётся лишь формальностью.

Теневая реальность междугородных маршрутов

Почему же запрет не работает? Как объяснил автоэксперт Алексей Алексеев, нелегальные перевозчики на Alphard и других автомобилях продолжают массово работать, пользуясь спросом у населения и пробелами в контроле.

"Люди продолжают на них работать нелегально, стоят на пятаках... у Сайрана, возят людей в Бишкек, в Тараз, в Шымкент", — констатирует эксперт.

Выявить их сложно: для этого нужно "остановить, опросить людей, пассажиров, куда они едут, знакомы ли они друг с другом". Однако, по мнению Алексеева, главная причина их безнаказанности в другом.

"Если они ездят беспрепятственно... значит, они просто откупаются, да и всё".

Куда ушёл легальный транспорт

Ключевая проблема, по словам эксперта, — это разрушение легальной системы межгородских перевозок.

"Мы уничтожили сферу таких межгородских перевозок... то есть человеку проще пойти вот на этот пятачок, сесть к кому-то в такси и поехать", — заявляет Алексеев.

Решение Алексеев видит не в запретах, а в создании альтернативы.

"Нам нужны вот межгородские автобусы, комфортные, где бы был тариф нормальный, где бы они ходили регулярно. Тогда бы люди выбирали их".

Стимулом для лихачества нелегалов является простая экономика: чтобы быстрее заработать, они набирают скорость.

"Раньше они ездили на Audi 100, "селёдках". Сейчас их вообще практически нет. Вот эти "селёдки" тоже гнали под 200".

Почему недостаточно камер и новых дорог

По словам эксперта, власти делают ставку на технические средства контроля, такие как камеры средней скорости. Но, как показывает практика, и это не панацея.

"Я еду с разрешенной скоростью, а меня постоянно обгоняют. Я думаю, как же вы, интересно, не боитесь-то? Уже же теперь всё. И статистика есть... десятки тысяч людей оштрафованы. Тем не менее они их, наверное, не боятся", — комментирует эксперт.

Парадоксально, но строительство даже новых качественных дорог без разделителей усугубляет проблему.

"Мы даем хороший асфальт, хорошее покрытие, при этом получается, что не обеспечиваем безопасность. Люди склонны нарушать и ошибаться".

Правый руль

Говоря о прямой опасности праворульных Alphard, Алексеев подтверждает наличие специфического риска.

"Человек, управляя правым рулем в наших условиях, может выехать на встречную, не видя встречный автомобиль. Обзором загораживает как раз таки левая часть машины. Им нужно выдвинуться, полкорпуса выдвинуть с дороги, чтобы увидеть встречную".

Существует специальная техника обгона с большей дистанцией, но "не все этой техникой владеют". Эта проблема усугубляется общим низким уровнем вождения, особенно, по мнению эксперта, в южных регионах.

Главный вопрос: почему именно Alphard?

Здесь эксперт выступает с жёсткой критикой самой идеи запрета конкретной модели.

"Невозможно запретить какой-то отдельный вид транспорта... дело не в машине же, дело в людях".

Alphard, по его словам, — это "современный хороший автомобиль". Его популярность среди перевозчиков обусловлена надежностью, вместительностью и безопасностью, которая значительно выше, чем у массовых дешёвых моделей.

"Он более безопасен, например, чем дешевые Chevrolet или Lada. Когда "кобальт" сталкивается с кем-то, он просто как карточный домик складывается".

При этом старые советские автомобили, в которых "даже ремни не у всех есть", никто не запрещает, так как это частная собственность.

"Вы разрешили поставить на учет, человек заплатил налоги. Это его собственность, и никто не может ее отменить".

Что предлагает эксперт

Вместо точечных запретов Алексеев предлагает комплекс системных мер.

Жёсткий контроль за водителями

"Машины, которые перевозят регулярно пассажиров, должны стоять на учете. Нужно проверять их стаж, может, допускать к перевозке, как в автобусах".

Усиленный технический надзор

По словам эксперта, машины, которые регулярно занимаются перевозками, должны проходить техосмотр раз в полгода.

"А кто у нас проверяет их раз в полгода? Никто".

Борьба с коррупцией

Эксперт прямо указывает, что одна из главных проблем — это проходимый "для галочки" техосмотр, который легко купить.

Изменение дорожной инфраструктуры

Первоочерёдная задача — повсеместное строительство дорог с разделителями, чтобы исключить лобовые столкновения.

"Чтобы исключить человеческий фактор, нужны разделители. Без них никак. На Западе давно уже строят трассы даже на разных уровнях. И все они разделяются, чтобы обезопасить водителей".