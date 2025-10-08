Депутат Мажилиса Нурсултан Байтилесов предложил ввести обязательную маркировку на "вредные" продукты и запретить их продажу в школах, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Парламентарий направил запрос на имя вице-премьера - министра нацэкономики Серика Жумангарина, в котором заявил о проблеме роста потребления вредных, преимущественно ультраобработанных пищевых продуктов (UPFs) среди казахстанцев и, в частности, детей.

Справка: Ультраобработанные продукты — это промышленные пищевые продукты глубокой переработки, которые содержат много сахара, соли и жиров, а также искусственные добавки (красители, ароматизаторы, эмульгаторы) и мало клетчатки и витаминов. К ним относятся газированные напитки, чипсы, фастфуд, кондитерские изделия, сосиски и готовые замороженные блюда.

"Это уже не просто индивидуальная привычка, а масштабная социально-медицинская проблема. По данным Министерства здравоохранения Казахстана, в 2024 году впервые диагноз "Ожирение" был поставлен 9 122 гражданам, что на 3 процента больше, чем в 2023 году. Из них 27 процентов – дети до 14 лет", - заявил Нурсултан Байтилесов на пленарном заседании Мажилиса.

Результаты исследований Национального центра общественного здравоохранения также свидетельствуют о том, что почти каждый пятый ребёнок в стране имеет избыточную массу тела, особенно в городах. Основной причиной эксперты называют несбалансированное питание и низкий уровень физической активности.

Ссылаясь на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), депутат заявил, что ежегодно около 8 миллионов человек умирают от заболеваний, напрямую связанных с нездоровым питанием.

"Особую тревогу вызывает широкая и неконтролируемая доступность ультраобработанных продуктов, содержащих рафинированный сахар, соль, трансжиры, ароматизаторы и усилители вкуса. При низкой стоимости и высокой доступности эти продукты создают вкусовую зависимость, провоцируют развитие хронических заболеваний и при этом не несут пищевой ценности. Продукты свободно продаются в школьных буфетах, магазинах рядом с учебными заведениями, через вендинговые автоматы и онлайн-доставку", - рассказал Байтилесов.

При этом, по словам мажилисмена, эффективная система регулирования в этой сфере практически отсутствует. Дополнительную угрозу представляет агрессивная реклама, особенно в социальных сетях.

Говоря о международном опыте, депутат заявил, что для решения указанной проблемы в Чили ввели маркировку вредных продуктов и запрет их рекламы детям; в Великобритании ввели "сахарный налог", который снизил потребление сладких напитков на 30 процентов. Южная Корея установила зоны без рекламы и запрет

на продажу вредной пищи вблизи школ, а Франция и Финляндия сделали здоровое школьное питание государственной задачей с участием диетологов и родителей.

"Исходя из вышеизложенного, прошу вас рассмотреть следующие предложения: ввести маркировку "вредных" продуктов – понятной и визуально выделяющейся для детей и родителей. Также запретить продажу UPFs в школах и ограничить доступ данной продукции к автоматам, вендингам и буфетам", - сказал Нурсултан Байтилесов.

Кроме этого, мажилисмен предложил стимулировать производителей здоровых продуктов налоговыми льготами и ограничить доступ к рекламе вредной продукции.

Напомним: в прошлом году в Казахстане активно обсуждали введение так называемого "налога на сахар". В январе 2024 года депутат Сената Бибигуль Жексенбай предложила ограничить в Казахстане распространение вредных продуктов, а также рассмотреть вопрос введения дополнительного налога на неполезную пищу и энергетические напитки с высоким содержанием сахара.

Позже в Министерстве национальной экономики Казахстана начали изучать вопрос введения нового налога на сахаросодержащие продукты, чтобы "спасти граждан от ожирения".

30 апреля 2024 года в правительстве заявили, что введение акциза на сахаросодержащие напитки не планируется. Однако в текущем году Минздрав вернулся к идее. Как сообщала глава ведомства Акмарал Альназарова, в Казахстане планируют ввести акциз на сахаросодержащие напитки, чтобы снизить уровень ожирения среди населения.