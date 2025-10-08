"Кому это выгодно?" Две важные нормы по ЖК выпали из нового Строительного кодекса, заявил Аймагамбетов
Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов заявил, что из проекта нового Строительного кодекса исключили две важные для общества нормы. Они касаются строительства жилых домов, передает Informburo.kz.
В конце апреля 2023 года был опубликован первый драфт документа, позже проект внесли в парламент. Президент поручил принять новый Строительный кодекс до конца года.
Асхат Аймагамбетов напомнил, что в прошлом в мажилисе приняли норму, запрещающую строительство многоквартирных домов без школ, садиков и поликлиник.
"Эта норма только начала работать. Но в проекте кодекса почему-то её не оказалось. Почему? Кому это выгодно? А ведь это не теория, это реальная жизнь. Сегодня целые микрорайоны растут быстрее, чем школы и поликлиники. Десятки тысяч семей переезжают, а детям негде учиться. Мы предлагали чётко закрепить: нет разрешения на строительство, если нет школы, если нет садика и если нет поликлиники. Точка", – сказал Аймагамбетов во время обсуждения законопроекта.
Вместе с тем, как он отметил, безопасность детей – это не место для экономии. В 2024 году депутаты приняли важную норму, чтобы все социальные объекты, многоквартирные и многоэтажные дома были оборудованы окнами и замками безопасности.
"Приняли. Потому что были и, к сожалению, есть трагические случаи, когда дети выпадают из окон. Сотни детей ежегодно выпадают из окон и погибают. Это была наша общая позиция защиты детских жизней. Но теперь, опять же, я открываю этот проект, и этой нормы нет. Она выпала. Почему? Да, наверное, это дорого. Да, наверное, это невыгодно для застройщиков. Но может ли быть что-то, что является дороже детской жизни?" – возмутился Аймагамбетов.
Если хотя бы одна детская жизнь будет спасена благодаря тому, что в проект нового Строительного кодекса включат эту норму, значит, имеет смысл её включить, заключил депутат.
В палате предпринимателей "Атамекен" ранее заявили, что проект Строительного кодекса вызывает беспокойство у бизнеса в нынешней редакции.
