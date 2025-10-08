Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов заявил, что из проекта нового Строительного кодекса исключили две важные для общества нормы. Они касаются строительства жилых домов, передает Informburo.kz.

Фото Informburo.kz

В конце апреля 2023 года был опубликован первый драфт документа, позже проект внесли в парламент. Президент поручил принять новый Строительный кодекс до конца года.

Асхат Аймагамбетов напомнил, что в прошлом в мажилисе приняли норму, запрещающую строительство многоквартирных домов без школ, садиков и поликлиник.

"Эта норма только начала работать. Но в проекте кодекса почему-то её не оказалось. Почему? Кому это выгодно? А ведь это не теория, это реальная жизнь. Сегодня целые микрорайоны растут быстрее, чем школы и поликлиники. Десятки тысяч семей переезжают, а детям негде учиться. Мы предлагали чётко закрепить: нет разрешения на строительство, если нет школы, если нет садика и если нет поликлиники. Точка", – сказал Аймагамбетов во время обсуждения законопроекта.

Вместе с тем, как он отметил, безопасность детей – это не место для экономии. В 2024 году депутаты приняли важную норму, чтобы все социальные объекты, многоквартирные и многоэтажные дома были оборудованы окнами и замками безопасности.

"Приняли. Потому что были и, к сожалению, есть трагические случаи, когда дети выпадают из окон. Сотни детей ежегодно выпадают из окон и погибают. Это была наша общая позиция защиты детских жизней. Но теперь, опять же, я открываю этот проект, и этой нормы нет. Она выпала. Почему? Да, наверное, это дорого. Да, наверное, это невыгодно для застройщиков. Но может ли быть что-то, что является дороже детской жизни?" – возмутился Аймагамбетов.

Если хотя бы одна детская жизнь будет спасена благодаря тому, что в проект нового Строительного кодекса включат эту норму, значит, имеет смысл её включить, заключил депутат.

В палате предпринимателей "Атамекен" ранее заявили, что проект Строительного кодекса вызывает беспокойство у бизнеса в нынешней редакции.