Объявления о легком заработке в режиме онлайн нередко встречаются в социальных сетях. Доверчивым пользователям предлагают инвестировать или играть на биржах и получать баснословную прибыль - вплоть до тысячи процентов. Так работают мошенники. Рассказываем об этой схеме подробно.

С чего все начинается?

Мошенники размещают в социальных сетях рекламу “инвестиционной платформы” или “фондовой биржи”. В объявлении говорится о баснословной прибыли в короткие сроки даже при минимальных вложениях. Если заинтересовавшийся пользователь кликает на объявление и оставляет в появившейся форме свой номер телефона, то ему практически сразу же звонит “менеджер” или “куратор”. Он максимально заманчиво описывает схему легкого заработка и предлагает потенциальной жертве сразу же открыть виртуальный личный кабинет за небольшие деньги. После “куратор” предлагает совершить первую “сделку”, сначала на символическую сумму - от тысячи тенге.

Понятно ведь, что это мошенники. Разве в это кто-то верит?

Мошенники усыпляют бдительность жертвы, позволяя ей “зарабатывать”. За первые “сделки” на скромные суммы мошенники якобы начисляют прибыль на счет жертвы. Но когда жертва, надеясь сорвать большой куш, “инвестирует” все свои накопления, или даже взятую в кредит крупную сумму, мошенники перестают выходить на связь.

А эти деньги потом можно будет вернуть?

Нет, как правило, деньги вернуть уже невозможно. Потому что мошенники используют подставных людей, так называемых дропперов. Ваши деньги поступают сначала на счета этих дроперов. А потом дроперы отправляют деньги мошенникам. Часто мошенники находятся за границей и найти их даже с помощью международных связей и организаций очень сложно. Дроперов правоохранительные органы находят и наказывают по закону, но дроперы получают только небольшую комиссию за перевод денег мошенникам - как правило, это социально неблагополучные граждане, у которых нет ни денег, ни имущества, чтобы возместить ущерб пострадавшим.

Кроме того, надо помнить, что совершая “сделки”, жертва сама добровольно переводит деньги на счет физического лица, подтверждая, что это личный перевод, а не оплата товаров или услуг. Поэтому факт мошенничества и недобросовестного оказания услуг будет трудно или даже невозможно доказать.

А разве банк не может просто отозвать мои переводы?

Нет. По закону, банк не имеет права без согласия получателя отзывать переводы, сделанные на его личную карту.

А как распознать таких мошенников сразу?

Довольно легко. Вот главные признаки.

Они обещают баснословную прибыль.

Настоящим брокерам гарантировать какую-либо прибыль потенциальным клиентам запрещено законом. Тем более обещать огромные доходы при минимальных вложениях и за короткий срок.

Они сами находят клиентов через социальные сети.

Настоящие брокеры не размещают объявлений в социальных сетях и никому не навязывают свои услуги.

Они торопят вас с принятием решений.

Мошенники могут убеждать вас в том, что открыть личный кабинет нужно прямо сейчас, пока, например, действует некая скидка.

Что делать, чтобы не стать их жертвой?

Во-первых, никогда не верьте обещаниям легких денег в Интернете.

Во-вторых, никогда не переводите деньги на личные счета незнакомых людей. Особенно, если это крупные суммы, которые вы не хотите потерять.

В-третьих, если решили начать инвестировать, подойдите максимально ответственно к выбору брокерской компании. Изучите всю информацию о ней и убедитесь в том, что у этой компании есть государственная лицензия.

В четвертых, никому и ни при каких обстоятельствах не сообщайте PIN-коды от своих карт и мобильных приложений банков, CVC/CVV код своей карты, коды и пароли из SMS.

В рамках кампании «Kaspi.kz против мошенников» вышло видео о мошенниках, притворяющихся брокерами. Посмотрите, как работает такая схема.

Напомним, что Kaspi.kz при поддержке Агентства по развитию и регулированию финансового рынка снял целую серию видеороликов о самых распространенных схемах мошенничества, чтобы люди знали, как не стать жертвой обмана. Новые видео выходят каждые две недели на официальном YouТube-канале Kaspi.kz.

