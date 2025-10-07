Незаконную плантацию марихуаны, замаскированную под хозяйственную теплицу, выявили сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности. Оперативные мероприятия проводились на одном из дачных участков, где, как выяснилось, теплица для выращивания мелкого рогатого скота использовалась в совсем других целях.

В ходе обыска полицейские обнаружили 17 кустов конопли общим весом почти 44 кг, а также свертки с зелёным веществом. Проведённая экспертиза подтвердила: это марихуана. По предварительным данным установлено, что за участком ухаживал 58-летний наемный работник.

- В отношении него возбуждено уголовное дело по факту незаконного культивирования наркосодержащих растений в особо крупном размере, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - В поле зрения полиции попал и владелец участка - оба мужчины прошли медицинское освидетельствование, которое подтвердило факт немедицинского потребления наркотических веществ. За это правонарушение они привлечены к административной ответственности.

Устанавливается степень причастности владельца участка к организации незаконного выращивания.



По данным ведомства, с начала года в регионе выявлено уже 19 фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений, из них 9 - в специально оборудованных фитолабораториях.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО