Эту фразу пустил в мир Луи Армстронг. Джазмен имел в виду – приходите и слушайте. В конце прошлой недели костанайцам выпал великолепный шанс попасть в мир фантастических импровизаций и, наоборот, вспомнить старую добрую классику. «Джаз Бомонд» – он по-свойски традиционный и разноликий, кричаще-карнавальный и уютно-обаятельный, он очень разный, но неизменно душевный. И наш.

Эмблему фестиваля забабахали с помощью ИИ. Иначе как объяснить надпись справа – «Etsptetc». Впрочем, слово подходящее: это был реальный етсптетс!

Мне предстоит каверзная задача: изобразить эффект воздействия музыки словами. Представьте, что вам понравился, допустим, торт, а вы начинаете описывать его вкус ингредиентами. Или, если ближе к музыке, это как 64-е ноты в «Чардаше» Монти – в уме проиграть можно, а попробуйте напеть без инструмента!

Сразу отмечу – так и не ясно до конца, каким этот музыкальный марафон был по счёту. Аким Костаная объявил со сцены – 21-й, заслуженный деятель культуры РК и руководитель костанайского биг-бэнда Александр ЕВСЮКОВ признал в интервью, что из-за ковидного карантина 2020-го он под номером 20. Хотя важно ли это?

Поздравления-обнимашки и…

Первый день международного фестиваля прошёл в «Жастар сарайы» в четверг, стартовав с концертной программы «В кругу друзей», которой костанайский биг-бэнд открыл «Джаз Бомонд-2025» на правах хозяев.

Сам коллектив, встретивший в прошлом году 55-летие, свой первый концерт дал в 1969-м. Это случилось после того, как молодой выпускник Шауляйского музыкального техникума Саша Евсюков вернулся из армии, где, как саксофонист, аккордеонист и пианист, зажигал в ансамбле песни и пляски Прибалтийского военного округа. Перед началом «Бомонда» самого мэтра поздравили с солидным юбилеем: руководителю оркестра, ставшего одним из символов Костаная, и почётному гражданину области – 80.

- Это целая эпоха в истории нашего региона и страны, – констатировал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. – За множеством его наград и званий стоит кропотливый труд. Александр Сергеевич – бренд города и области. И именно благодаря вам этот традиционный фестиваль собирается уже долгие годы. А ведь так вот посмотреть на вас – и никто не скажет, что вам шестьде… ой, восемьдесят. И ещё: я хочу подарить цветы. Но не вам, а вашей супруге, с которой вы прожили 60 лет. За каждым успешным мужчиной стоит женщина, которая в него верит!

Александр Сергеевич тут же стал обладателем профсоюзной медали, которую вручила руководитель филиала Казахстанского профсоюза работников культуры, спорта, туризма и информации Светлана КУЛЬЖАНОВА.

- От такого мужчины даже неохота уходить, – произнесла со сцены профсоюзный лидер.

- В этой трёхдневной программе у нас большие оркестры, – рассказал в интервью корреспонденту «НГ» Александр Сергеевич. – Это именно то, чем славится «Бомонд» – биг-бэндами. В этот раз на сцене, помимо нас, два коллектива из Алматы, ребята из Актобе, из Екатеринбурга… То есть, если приезжают 5-6 биг-бэндов – это уже около 130 человек нужно принять. К сожалению, мы не дождались музыкантов и вокалистов из Армении и Америки, потому что октябрь – традиционное начало больших гастрольных туров после периода отпусков, да и многие оркестры заняты в разного рода форумах.

Меж делом заметим, что поздравлений с юбилеями было несколько. Даже ведущий шоу Евгений СОТНИКОВ отметился сорокалетием (1 Евсюков = 2 Сотникова), а компаньон по конферансу и исполнитель Азамат ИБРАЕВ с разбегу бросился в его объятия.

Настроив зал на позитивную волну, костанайцы начали с корифеев джазовой сцены и мюзиклов: Тома Кубиса («High Clouds and a Good of Wayne Tonight»), Лесли Брикасса («Feeling Good») и Джорджа Гершвина («How Long Has This Been Going On?»).

… и Бах, который мог бы стать джазменом

У костанайского бэнда в репертуаре довольно знаковых и классических композиций в джазовой обработке. Судите сами: в числе первых хозяева фестиваля исполнили «Luigi’s Mansion Theme», саундтрек к игре «Особняк Луиджи» японского композитора Кадзуми Тотака (звукорежиссёр известен саундтреками к видеоиграм Nintendo), внезапно объявился Иоганн Себастьан Бах c «Concerto in D minor» для фортепиано с оркестром и специально приглашённой Натальей Вильяновой (баян). За гитарой, баяном и клавишными словно бы проступали тягучие, высокие и торжественные хоралы...

Обмен взглядами: «Ну что, покажем им настоящий хард-боп?»

- Я думаю, живи Бах в наше время, – фантазирует художественный руководитель оркестра русских народных инструментов Костанайской филармонии Наталья ВИЛЬЯНОВА, – баян стал бы его любимым инструментом. И вообще, он бы влёгкую пошёл в джазмены. Бах в этом и есть – его нужно «разматывать», такое построение у его композиций, он бесконечен!

Солирует Руслана Пономарёва (Костанай)

- Я не считаю джазовую обработку популярных произведений чем-то предосудительным, – заявил Александр Евсюков. – Ведь мелодика неизменна, меняется ритмика! Вспомните, как раньше возникла большая полемика по поводу современной аранжировки народных произведений. И ведь кто-то писал: вот, мол, издеваются, да это упрощённый вариант… А и пусть говорят, даже хорошо, когда мнения разные. Добавлю именно к этому: у нас здесь совместный проект вместе с солистом эстрадно-симфонического оркестра Алибеком Альмадиевым в сопровождении камерного оркестра и биг-бэнда. Автор проекта – алматинский музыкант и аранжировщик Илья Башкатов, а называется он Qazaq Bossa Nova: народные казахские песни и мелодии казахских композиторов звучат в джазовом стиле. Это только на пользу народной песне. Да и молодёжь, люди разных национальностей, которые не привыкли к классическому звучанию этники, приобщатся к этим произведением через «Босса Нову».

Алибек Альмадиев (слева) и Илья Башкатов, пока что в роли зрителей

На джазовой волне, которой окатили зал после яркого вступления, зрители вспомнили всех, кто когда-то служил евсюковскому коллективу: жизнь оркестра продолжается благодаря их вкладу, а слава множится стараниями тех, кто идёт по их стопам. Слава… А вот на фото и он – живой и позитивный конферансье Вячеслав Авдеев, отдавший «Бомонду» годы. Точнее, как живой.

Любо – дорого?

Вопреки моим смутным сомнениям («К чему об этом, у нас же праздник»), Александр Сергеевич открыто детализирует, «за чей счёт банкет»:

- Нас содержит бюджет, поддерживает акимат и управление культуры. Примерный бюджет всего фестиваля – в пределах 10 млн тенге. Какую-то часть этих затрат мы возместим. Но в любом случае фестиваль должен жить, потому что его востребованность огромная. Другое дело – такой большой зал. Думаю, он не для этой музыки, джаз же в первую очередь - удел интеллектуалов. Да и какова логистика маршрута: раньше мы работали в центре, когда филармония была по Тарана, а сейчас с переездом в «Жастар сарайы» добираться на «Бомонд» стало не вполне удобно. Хотя, конечно, чтó на это жаловаться – истинные любители всегда к нам придут.

Действительно, в зале частые проплешины, в первый день я насчитал около трёхсот зрителей. И ведь обычно всем, кто делает фото, хочется запечатлеть их «кучнее». Нет уж, смотрите, как было на самом деле.

Некоторый некомплект, если присмотреться, наблюдался даже на сцене.

- Нам всегда не хватает музыкантов, – сетует Александр Сергеевич. – У нас хорошая саксофоновая группа, но мало людей на смычковые инструменты, гобоистов нет, вообще в городе нехватка музыкантов для эстрадно-симфонического оркестра. Я знаю, что управление культуры поставило задачу по его созданию. Да, требуется пригласить не менее двадцати человек, но ведь эти мастера нужны, чтобы работать над нашим классическим наследием.

Поспорили на три весёлых ноты

Программу первого дня продолжил «Уральский диксиленд» из Челябинска и солистка Мария Болотина.

Наши соседи, по отзывам знатоков – высококлассный коллектив не только по меркам России, но и Европы, с долгим опытом работы за рубежом. Музыканты являются лауреатами и участниками международных джазовых фестивалей в Дрездене, престижнейших западных форумов в Нидерландах и Великобритании. У них солидная школа, и каждый раз они приезжают в Костанай с новой программой, а работают с душой и сердцем.

- Мы играем традиционную джазовую музыку, но, как обычно, привезли в Костанай новую программу, в которой пытаемся перевести на язык джаза современную российскую и казахстанскую клубную музыку, – рассказал художественный руководитель джазового ансамбля «Уральский диксиленд» Валерий СУНДАРЕВ. – И это премьера! Даже челябинцы увидят программу через несколько дней. Не могу вспомнить, каких авторов брали за основу – я, признаться, ничего не понимаю в этой клубной молодёжной эстраде. Ой, эта проблема «разрыва поколений», она вечная… Но цель была – взять музыку, понятную молодым, и через наши аранжировки дать им почувствовать, чем отличается их вариант исполнения от того, что умеем мы. А костанайский зритель – он такой же, как во всём мире, хотя, как северяне, вы отличаетесь от южан – в сущности, от любых южан – более «энергосберегающим» темпераментом, продиктованным всего лишь климатом.

Само словечко «Дикси» - из Нового Орлеана, где по легендам и родился джаз. Говорим «Дикси» – подразумеваем банджо, кларнет и трубу на заглавных ролях. Первое, что исполнили челябинцы, – «Регтайм Двенадцатой улицы». У пьесы занятная история: однажды композитор Юдэй Боуман поспорил с другом, который решил открыть ломбард в Канзас-Сити: «Если из этой дурацкой затеи хоть что-то выйдет, я напишу пьесу с темой из трёх нот!» Ломбард на 12-й улице был открыт… и появился этот весёленький регтайм: «В городе особом, / Где хорошеньким особам / Известен этот джазовый мотив…»

Вот что значит правильный директор

Второй день «Бомонда» открылся эстрадно-духовым оркестром из Актобе (художественный руководитель Сакен Еркегулов, главный дирижёр Бектурган Дуйсенбаев). Они впервые на «Джаз Бомонде», хотя костанайцы бывали у них неоднократно.

- До этого мы лет двадцать смотрели друга на друга, – рассказал Евсюков. – У них вещи очень непростые для исполнения, и это говорит о серьёзности репертуара оркестра.

- Наша скромность объясняется просто, – рассказал мне худрук коллектива Сакен ЕРКЕГУЛОВ, – в нашей филармонии на такие поездки не было финансирования… и тут поменялся директор. А ведь к вам приехать – мечта наша была! Мы разножанровые: есть обработки народных произведений, собственно джазовые и эстрадные композиции в аранжировке. Сегодня мы приехали биг-бэндовским составом в 20 исполнителей и показали на сцене американцев Эрролла Гарнера и Гордона Гудуина с их джазовой классикой. Истинных ценителей этого не так много, но и у нас в Актобе, и у вас – достаточно. Джаз – это жизнь, отображение радостей и огорчений, встреч и расставаний…

JuBand: в джазе только дети

Актюбинцев на подмостках «Жастар сарайы» сменила Алматы с группой JuBand под руководством Нурболсына ТОЛЕУХАНА. Он выпускник и преподаватель Казахской национальной консерватории имени Курмангазы (Алматы), член Всемирной джазовой ассоциации (США, Новый Орлеан), руководитель оркестра в РҚМММИ имени Ахмета Жубанова (Алматы). В Костанай на «Джаз Бомонд» Нурболсын прибыл в составе группы JuBand (= «Жубанов» + «Бэнд»). Все участники «Жу-бэнда» – школьники, старшему в коллективе 17 лет. Нурболсын – солист, композитор, дирижёр, аранжировщик… и виртуозный импровизатор!

За кулисами: организаторы переживали не меньше исполнителей

- За тот год, который прошёл с нашего предыдущего появления перед костанайской публикой, в репертуаре JuBand добавилось композиций. - поделилсмя с "НГ" Нурболсын Толеухан. - Мы набрали материал для нашего второго альбома, который выйдет на казахском. Мы «засветились» в Almaty Theatre, это был проект совместно с Astana Ballet, а летом в консерватории мы дали концерт «Дети и мастера», где младшему участнику было 7, а старшему – 75.

- Я сюда ради них и пришёл, – признался костанаец Николай ЧУМАКОВ. – Они делают самую сложную и интересную музыку из всех, что я услышал за эти три дня, несмотря на то, что играют, по сути, дети. У них есть полифония. Я недавно выучил это слово, – посекретничал Николай, – и теперь демонстрирую всем, что уже что-то смыслю в джазе. А если серьёзно, понравились именно их три авторских вещи.

- Мы сыграли пять композиций, из них две «фирменные» и три этнических: это «Коктем», моя «Юрта» и ещё народная песня в нашей обработке, – говорит Нурболсын.

Дар божий или состояние души?

Давайте представим «типовой» джаз-бэнд: это пять саксофонов, столько же труб, четыре тромбона, гитара, бас-гитара, клавишные, два барабанщика (один за установкой) и обязательно пара импровизаторов - допустим, трубач и саксофонист. И в какой-то момент их выступления становится понятно: вот сейчас и польётся эта энергия ритма, уследить за которой – это не просто так дрыгать головой в такт сильным долям…

- Я с большим удовольствием импровизировал на сцене, – продолжает Нурболсын Толеухан. – Но чтобы этим заниматься, музыкант обязан понимать гармоническую функцию в целом, осознавать, что каждый аккорд можно обыгрывать определённым алгоритмом. Хотя лично я считаю, что курс джаза уместился бы для музыканта в неделю – как обучение основам ПДД.

- Вот я закончил консерваторию, но так и не научился импровизировать, – не соглашается с ним тромбонист Александр ПОЛИЕНКО из Latin Jazz Big Band Tropical Winds (Екатеринбург, руководитель Кирилл Новиков). – Ведь это композиторское мышление, сложный процесс!

- Среди импровизаторов обязательно должен быть гитарист, бас-гитарист, трубач, альт-саксофон и саксофон-тенор, саксофон-баритон, – уточняет руководитель оркестра эстрадной и джазовой музыки Геннадий БРЮХАНОВ (Петропавловск). – Импровизация, как способность, богом дана. Ей, конечно, можно научиться, но… Ведь когда музыкант импровизирует, он выражает свои эмоции, а не копирует ноты. Как ни банально прозвучит, но джаз – это состояние души. И какое у него настроение – то у него и выходит. Вот я кларнетист по специальности, тоже закончил консерваторию, но тоже не импровизирую… Наверное, у меня божий дар в чём-то другом. Видимо, у руководителей коллективов другие дары!

Помимо гостей из Екатеринбурга и Петропавловска, во второй день на сцену вышел камерный хор под руководством Салтанат Жакаевой (Костанай, областная филармония им. Е. Умурзакова) фортепианный дуэт Светланы Рачинской и Веры Прохоровой и квинтет под управлением Евгения Конева.

Помним, любим… радуемся!

- На прошлогоднем «Джаз Бомонде» у нас было больше испанского, – комментирует Александр Полиенко, – а в этот раз мы показываем истоки российского джаза – это, как его, подскажите… да, Утёсов! В прошлом году, как показалось, народу было больше. Но джаз – как его любили, так и будут любить.

- Костанайский зритель нас знает и ценит, – комментирует свой выход под овацию зала Геннадий Брюханов, – и поэтому неизменно встречает очень тепло. И на этот фестиваль мы выбрали лучшее, что сейчас исполняем на концертах. В следующем году приедем к вам снова, можете ловить на слове!

- Ребята из филармонического биг-бэнда Петропавловска постоянно удивляют, стремятся подойти к чему-то новому, – отозвался о гостях Александр Сергеевич Евсюков. – У них вечная мечта – переиграть наш оркестр. Пока этого не получается, хотя, знаете, у меня никогда не было цели кого-то обыгрывать. Ведь здесь нет состязательности, это не конкурс, а демонстрация своего вида, роста, своей жизни в мире музыки. Нужно просто стремиться получать от неё наслаждение – чего желаю и исполнителям, и слушателям!

- Тот, кто однажды полюбил джаз, всегда продолжит его слушать, - уверен барабанщик и инспектор петропавловского джаз-оркестра Рашид СУЛТАНОВ. – А уж если он начал его играть – то заболевает этим на всю жизнь, потому что джаз есть симбиоз всех жанров от классики до народного творчества.

Алибек Альмадиев (Астана) и Илья Башкатов (Алматы)

Три дня витало в костанайском воздухе джазовое настроение. Перформанс завершился в субботу гала-концертом, перед которым, как вишенку на торте, поместили Qazaq Bossa Nova (Илья Башкатов (Алматы) & Алибек Альмадиев (Астана) в сопровождении камерного оркестра под управлением Тараса Мызина и биг-бэнда Евсюкова). В этот же день выступили гости из Алматы, молодёжный коллектив CDA Juniors под руководством Шынгыса Даулетбаева. «Возмутитель джазовой сцены» представил хиты и современные композиции в стиле соул и фанк в оркестровых аранжировках, шедевры от Стиви Уандера, Битлз, Фрэнка Синатры и Эллы Фицджералд.

- К большому сожалению, успел всего на два дня из трёх, – подытожил житель Костаная Антон ТРУХАНОВ, – и под большим впечатлением. Получил огромное и ожидаемое удовольствие от наших артистов. Приятно было посмотреть на актюбинцев и петропавловцев, которые на отличном уровне отыграли, и особенно отметил бы молодёжный коллектив из Алматы. Они запомнились всем – подачей, вокалом. Да и вообще никаких провисов и слабых мест не было. Да и сам 21-й фестиваль – это в яблочко, это джек-пот, короче, «в двадцать одно». Всё сошлось и всё совпало.

«Джаз Бомонд» не первый десяток лет привлекает музыкантов и слушателей из разных стран и культур, создавая, по отзывам зрителей, особую атмосферу обмена. Так бывает каждый раз, когда у дирижёрского пульта этого звёздного события – бессменный руководитель биг-бэнда, человек, полвека посвятивший служению искусству, музыкант, шагающий по жизни в ритме свинга и бибопа, инициатор и организатор самого долгоиграющего и знаменитого в Казахстане джазового фестиваля.

«Это похоже на международную выставку, где каждый участник приносит свою культуру и традиции, создавая богатое и разнообразное музыкальное полотно», – говорили очевидцы музыкального праздника. А золотые блёстки, которые посыпались под занавес, некоторые зрители собирали и уносили с собой на счастье.

