В 81% таможенных проверок в Казахстане выявили нарушения, сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов Минфина РК. По сравнению с прошлым годом суммы доначислений выросли на 172%, взысканий – на 266%, передает Informburo.kz.

Фото с сайта Комитета госдоходов Минфина РК

"За январь-октябрь прошло 830 таможенных проверок, по итогам которых доначислено 31 млрд тенге, взыскано 24 млрд тенге. Нарушения выявлены в 81% таможенных проверок. По сравнению с прошлым годом суммы доначислений выросли на 172%, взысканий – на 266%. Возбуждено 534 административных дела за совершение нарушений в таможенной сфере", – говорится в сообщении.

Наиболее частые нарушения:

недостоверное определение таможенной стоимости – 40%;

неверная классификация товаров по ТН ВЭД – 20%;

нецелевое использование товаров с ограничениями – 11%;

нарушение условий таможенных процедур, в том числе временного ввоза – 9%.

За недостоверные сведения, заявленные в таможенной декларации, предусмотрена административная ответственность по статье 551 КоАП РК. В случае превышения суммы неуплаченных таможенных платежей и налогов (10 000 МРП) наступает уголовная ответственность по статье 236 УК РК", – напомнили в КГД.