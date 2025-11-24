Компания QC HOLDING при поддержке фонда предпринимательства «Даму» и Bereke Bank восстановила пустующее здание по ул. Молодой Гвардии. Теперь это современный отель «ABYROY» с 50 гостиничными и 24 апарт-номерами - важный объект, который будет служить развитию инфраструктуры и предпринимательства.

Церемония открытия состоялась 22 ноября. Одним из первых гостей стал аким Рудного Виктор ИОНЕНКО.

- Мы находимся на объекте, который долгие годы простаивал, - сказал аким. - У нас было более 15 пустующих зданий. Мы взяли курс на их восстановление. Одиннадцать зданий восстановили, и аппарт-отель «ABYROY» стал двенадцатым. Наша цель - прежде всего создание красивого внешнего вида города. Это здание раньше было учебно-производственным комплексом комбината, потом переходило из рук в руки и, наконец обрело собственника, который его реанимировал и дал новую, современную жизнь.

Виктор Ионенко рассказал, что часто бывал здесь во время строительных работ.

- Я видел, в каком состоянии было это здание, - отметил он. - Здесь были колонны, как в 60-х годах, до сих пор они остались. Мы говорили о том, чтобы их оставить, потому что есть в этом какая-то своя изюминка. Ну и сейчас, вы же понимаете, в городе много инвестиционных проектов, которые мы разрабатываем. И нам нужны такие здания, которое бы помогли принимать гостей высокого уровня. У нас есть одна гостиница, которая уже не вмещает всех желающих. И этот апарт-отель призван для того, чтобы любой предприниматель, который приедет к нам в город, мог бы с комфортом поселиться. И я думаю, что этот отель станет одной из точек притяжения нашего города. Поэтому хочу поблагодарить QC HOLDING и фонд «Даму» за поддержку.

Заместитель директора филиала фонда «Даму» по Костанайской области Елена МАТВЕЕВА, в свою очередь, подчеркнула, что программа льготного кредитования помогла обеспечить строительству финансовую поддержку и ускорить воплощение проекта в жизнь.

- Мы всегда стремимся к тому, чтобы государственные программы работали на развитие регионов и давали возможности бизнесу, - сказала Матвеева. - Апарт-отель станет толчком к развитию туризма. Я уверена, что его ждет большое будущее. Это новое, современное пространство для деловых путешественников и гостей города. Я хочу поздравить строителей с его открытием и пожелать вам новых амбициозных проектов.

Общая площадь апарт-отеля - 4 000 кв. м. В декабре здесь планируют открыть собственный ресторан, уже пригласили шеф-повара - этнического казаха из Китая.

На церемонии открытия перерезали красную ленточку и открыли двери нового апарт-отеля «ABYROY». Для первых гостей провели экскурсию. Ценовая политикана, в зависимости от номеров, варьируется от 25 000 до 50 000 тенге за сутки. В честь открытия для клиентов предусмотрели скидку в 20%.

- Мы пока изучаем спрос, и если будет необходимость, то можем организовать и тренажерный зал, и сауну с парилкой - у нас есть необходимое помещение, - отметил генеральный директор строительной компании QC HOLDING Нұралхан КУЛЬЧИКОВ. - Мы строили этот отель полтора года. Это наш собственный проект. В этот проект вложено около 2 млрд тенге: половина наши средства, половина - от фонда «Даму». Здесь созданы все условия для человека. Здесь будет один конференц-зал, чтобы можно было провести мероприятия внутри гостиницы. Мы еще думаем над тем, чтобы предусмотреть номера на пол суток - для тех, кто в Рудном проездом.

Пока для гостей доступны только апарт-номера. Хотя номерами их назвать, наверное, будет не совсем точно. Каждый больше напоминает отдельную квартиру с одной или двумя спальнями, просторной гостиной и собственной кухней. Строители отмечают, что здесь очень высокие потолки - более трех метров.

Обычные гостиничные номера обещают открыть для постояльцев в январе.

На открытии среди первых гостей разыграли сертификаты на сутки проживания в апарт-отеле «ABYROY».

