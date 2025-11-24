Четыре из пяти компаний, управляющих пенсионными активами казахстанцев, опередили ЕНПФ по доходности по итогам десяти месяцев 2025 года. Пока лишь одна из управляющих компаний показывает реальную доходность, передает Informburo.kz.

Фото Depositphotos

По данным, размещённым на сайте Единого накопительного пенсионного фонда, с начала года доходность управляющих компаний составила:

"Сентрас Секьюритиз" – 13,18%;

BCC Invest – 8,79%;

Alatau City Invest (ранее – Jusan Invest) – 8,63%;

Halyk Global Markets – 8,32%;

Halyk Finance – 7,6%.

Доходность пенсионных активов ЕНПФ к 1 ноября cоставила 7,63%, размер начисленного инвестиционного дохода – 1,82 трлн тенге. При этом показатель накопленной инфляции с начала года достиг 10,5%.

Вкладчики ЕНПФ могут передать в доверительное управление не более 50% пенсионных накоплений за счёт обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) без учёта порога минимальной достаточности, выбрав управляющую компанию самостоятельно. Вкладчики, у которых есть добровольные пенсионные накопления, могут передать их в частное управление в полном объёме.