В октябре в костанайском парке Победы была замечена молодая кошка, которая мокла под дождем, даже не прячась. К счастью, ее успели вовремя спасти волонтеры ОО «Надежда Плюс kst», на территории которых она сейчас проживает.

Эта кошка отлично ладит с людьми и приучена к лотку

- Это стерилизованная, добрая и нежная девочка, которая отлично ладит с людьми и уже знает лоток, - рассказала «НГ» заместитель председателя объединения Ольга СОЛОВЬЁВА. - Она ищет заботливых хозяев, готовых подарить ей теплый и любящий дом. Кошка пока без клички. Возможно, именно вы сможете придумать ей имя!

Чтобы забрать эту кошку или других постояльцев реабилитационного центра ОО «Надежда Плюс kst» в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.

Фото Ольги СОЛОВЬЁВОЙ