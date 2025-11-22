«Айдос Есполов был задержан два дня назад в Астане «антикором» при КНБ», сообщает агенство КазТАГ со ссылкой на своего источника.

Коллаж КазТАГ

Вместе с тем, редакция направила запросы в правоохранительные органы касательно описанной ситуации.

Есполов приходится братом Асель Курманбаевой – третьей жены экс-президента Нурсултана Назарбаева.

Шурин экс-президента является учредителем Евразийского технологического университета и ТОО «Alatau Asset Management Company».

Отметим, что в конце апреля 2025 года депутат мажилиса Ермурат Бапи поднял тему уголовного дела о хищениях в «Астана ЭКСПО-2017», приведя данные бывшего заместителя председателя правления нацкомпании Мурата Омарова, который рассказал, что Есполов получал взятки на посту советника главы «Астана ЭКСПО-2017», но в итоге упоминался лишь как «неустановленное лицо». Согласно озвученной в парламенте информации, Есполова исключили из числа фигурантов уголовного дела благодаря помощи занимавшего на тот момент пост премьер-министра Карима Масимова и руководившего тогда антикоррупционной службой Кайрата Кожамжарова. Как известно, сам Масимов отбывает заключение после Январских событий, а Кожамжаров находится под следствием, но пока вне досягаемости казахстанских правоохранителей.