Несмотря на то, что любительская охота становится с каждым годом все более дорогим удовольствием, популярность и востребованность ее велика. И нынешняя осень - не исключение.

Гуси, ау-у-у!

Владимир КОНЮХОВ (житель Костаная, охотится с юношеских лет, а ныне ему уже за 70):

Владимир Конюхов на охоте

- Дичи в наших местах все меньше и меньше. Это, конечно, нас, охотников, видевших, сколько ее было раньше, очень удручает. Уверен, что главная причина в том, что земледельцы стали усердно травить поля.

В этом сезоне в наши места совсем мало прилетело и утки, и лебедей. А ведь осенью прошлого года улетало отсюда много, я это видел. На открытии осенней охоты я ни одной утки не застрелил. Когда такое было? До конца октября, то есть за два месяца, удалось добыть всего 5 уток, хотя выезжал на охоту неоднократно и в те «свои» места, где всегда была утка. И вот только в последних числах октября мне повезло: нарвался на стайку и сразу 5 штук стали добычей. Так что всего 10 штук за сезон, а ведь когда-то столько за день добывал. И ни одного гуся!

В общем, сезон на водоплавающую, можно сказать, у меня был пустой. Я понял, что удачным он был только у тех, кто попал в места скопления перелетной дичи. Знакомые охотники присылали мне фото с границы с Наурзумским заповедником. Они там очень удачно поохотились на гуся. А я вообще перестал на гуся выезжать. Раньше гуся можно было встретить на всей территории нашей области. В октябре выезжаешь, бывало, за Глазуновку и видишь - то там стайка, то там… Сейчас же можно до Аркалыка доехать и ни одной стаи не увидеть. Ну а если какая стайка попадется, то тебя на подъезде предупредят, что места заняты, так что приходится охотиться на закрайках, а это значит впустую.

Я уже на зайца сезон открыл - одного застрелил по первому снежку нашему, трех поднял… Охотился километров в 30 от Костаная. Сейчас немного подсохло, можно уже в лес ехать на зайчика, а до этого недели две дома сидел в распутицу - осень. Зайца на полях можно встретить, но там такая грязь, что ни пройти ни проехать. Друзья-охотники заехали недавно на поле, так им пришлось машину там оставить - радиатор закипел. Поэтому сейчас в поля не суюсь, только в лес.

«Сезон у меня - средний»

Владимир ДОСАЕВ (житель Узунколя, 45 лет охотничьего стажа):

Самой удачной у Владимира Досаева была первая неделя после открытия осеннего сезона

- Не скажу, что этот осенний сезон у меня был провальный. Нет. Не самый добычливый, но - средний. Добывал и уток, и гусей, и три казарки попались попутно. Утка в нашем районе была на открытии, была потом в течение недели, затем куда-то вдруг эмигрировала. Вот только кряквы почти вообще не стало, почти нет и лысухи. Зато лебедя немерено - все поля были белые.

Был и серый гусь. Так что пострелять было чего, хотя серого гуся без хитростей не возьмешь. Казара прошла мимо, встречались всего лишь стайки - по 20, по 50 птиц. Кто попал на стайку, доволен. Это лотерея! И что интересно, я заметил: и утка, и гусь приловчились подсаживаться к лебедю. А тот очень осторожный: чуть почуял опасность - перелетел, а вслед за ним и утка. Так что последние два года я делаю чучела под лебедя. Даже на просто набитые сеном белые мешки утка реагирует. Я в этот прием не верил, пока сам не испытал.

А что касается лебедей, охота на которых под запретом, то, уверен, настало время регулировать их численность. Это - коварный хищник, который не дает плодиться ни утке, ни гусю. Эти краснокнижные даже на подворье наведаться могут и цыплят передушить.

А еще у нас много бед от лис и енотовидных собак. Сейчас стрелять их у охотников мотивации нет, да и патроны дорогие, жалко впустую тратить. Вот они и бесчинствуют, охотясь на птенцов.

Конечно, очень вредит дичи и протравливание полей. Сейчас все сельхозпроизводители начинают с предпосевной обработки ядохимикатами, после посевов снова вносят ядохимикаты. А в это время как раз птенцы выводятся. Раньше на наших узункольских полях было перепелки много, серой куропатки, зайцев-русаков, а сейчас они ютятся вокруг лесов, вокруг поселков, где химобработки нет.

Охот-инфо

- Осенняя любительская охота в Костанайской области продолжается. На перепела, голубя, гуся, утку и лысуху, куропатку, тетерева - по 30 ноября 2025 года (охота с собаками охотничьих пород и ловчими птицами на перепела - до отлета); на сибирскую косулю, лося (самки и молодняк), кабана - по 31 декабря 2025 года; на корсака, лисицу, зайца (беляк, русак), ондатру - по 15 февраля 2026 года; на зайца (толай) - по 31 января 2026 года.

- До 31 декабря 2025 года в Костанайской области разрешен отстрел волков и шакалов согласно приказу министра экологии № 347 от 30 декабря 2020 года. Правда, разрешения выдаются только при регистрации случаев нападения диких животных на домашний скот. А в Томской области России охотники смогут получить премию за отстрел волков - до 18 000 рублей. Предложение вынесено на рассмотрение законодательной Думы региона и связано с тем, что за последние десять лет количество волков в этих местах увеличилось в разы. Из-за этого под угрозой оказалась популяция лосей.

- О возможности самостоятельного разведения дичи охотпользователями заговорили в сенате РК. При этом апеллируют к опыту многих стран, где дикие животные в охотничьих угодьях выращиваются и развиваются в естественных условиях. Оказалось, что Министерство экологии и природных ресурсов уже озаботилось этим вопросом: в проекте новых поправок в закон о сфере охраны животного мира предусматривается введение коммерческих разрешений на разведение дичи. Но проект будет вынесен на рассмотрение, увы, всего лишь в ближайшие годы (?).

- Сайгаков в Казахстане уже около 5 млн. Они, похоже, плодятся быстрее, чем государство успевает регулировать их численность. Плодятся и браконьеры: несмотря на ужесточение законодательства, «за последние два года у них изъято более 17 тыс. рогов и свыше 500 туш сайгаков», - констатирует вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев.