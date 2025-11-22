Делают ее из пшеницы. Булгур бывает дробленым и цельнозерновым. Я недавно купила в магазине, где есть полка турецких продуктов, зерновой булгур для плова. Не знаю, честно, в чем особенность такого, но результат в тарелке мне понравился. Кстати, углеводы этой крупы относятся к сложным, медленно усваиваются организмом, что делает булгур полезным для тех, кто на ПП.

Булгур в плове намного меньше риса склонен развариваться

По идее, с булгуром, который популярен в мусульманских странах, надо было бы готовить куриное мясо, говядину, баранину. Но их не было, зато в холодильнике скучала нежная свиная прослойка. Рискнула с ней.

Сначала на небольшом количестве растительного масла я до черных подпалин обжарила небольшую луковицу. Вынула ее, положила мясо, обжаривала его на хорошем огне, не накрывая крышкой, пока не выпарилась влага, которую выпускала свинина. Достала мясо из казана, горячим посыпала специями, перемешала. Мне нравится набор для пиццы, вы можете собрать свой букет, в том числе из традиционных зиры, барбариса, куркумы.

На жире, который остался в казане, жарила 3-4 минуты нашинкованную морковь, вслед лук полукольцами пару минут. Вернула мясо в казан, посолила все, перемешала. Высыпала поверх булгур, который не нужно мыть, залила водой, утопила в середине будущего плова три очень крупных зубка чеснока, сделала огонь сильным. Дождалась, пока все закипело, попробовала водичку на соль, добавила немного. Убрала огонь до слабого и варила под крышкой. Во всех рецептах написано, что варить булгур достаточно 20 минут. Я перестраховалась, тем более что у меня в плове была быстро обжаренная свинина. Чтобы она стала мягкой, я держала казан на огне почти 40 минут. Соответственно, и воды взяла больше, чем было указано в рецепте: не 1 часть булгура на 2 части воды, а 1 к 3. И - ура - вышло отлично. Слава булгуру, который стал мягким, но не развалился. Плов получился рассыпчатым.

Ремарка. Во многих рецептах эту крупу советуют перед варкой обжарить на сливочном масле. Пишут, что она приобретает ореховый вкус, особенно если масло топленое. Верю. Когда буду использовать курятину или индейку, так и поступлю. Но свинина была жирной, и я не стала добавлять еще и масло.

Ингредиенты

На 500 г свинины - 1 большая морковь, 1 большая луковица, 1 ст. л. специй «Приправа для пиццы», 3 больших зубка чеснока, 1 ст. булгура для плова, 3 ст. воды.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ