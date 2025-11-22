Так что план следующей поездки уже почти готов. А та, которая состоялась недавно, объединила встречу родных, живущих в Австрии и Казахстане, и первое знакомство с одним из крупнейших и старейших городов мира. Стамбул вырос на перекрестке Европы и Азии из поселения Византий, возникновение которого историки относят аж к 667 году до н. э. Где и встречаться, как не здесь?

Будете у нас в Стамбуле

Сейчас чуть не все авиадороги в Европу лежат через этот турецкий мегаполис. Так что пролетом в нем бывают многие. Пару лет назад я, будучи транзитным пассажиром, несколько часов слушала в салоне самолета рассказы соседки о Стамбуле. Женщина была из Казахстана, но в связи с работой супруга больше 10 лет жила там.

Вид на Босфор и типичную застройку Стамбула в районе Бешикташ, по мнению туристов, высотные новостройки изрядно портят историческимй пейзаж

- Это необыкновенный город, такое напластование культур, сочетание современного и древнего, такой интересный уклад жизни у людей, приезжайте обязательно, - убеждала она, одновременно рисуя мне маршрут, как из аэропорта на метро и пароме добраться до исторического центра.

Попытка снять закат на Золотом Роге

Бумажку я потеряла, но напутствие запомнила. И вот мы стоим на берегу пролива Босфор, который делит город на европейскую и азиатскую части, и планируем, как будем снимать закат на Золотом Роге - бухта делит уже европейскую часть Стамбула на север и юг, заходящее солнце заставляет ее сиять, отсюда и название. Перед нами - оживленный паромный причал, дует бриз, чайки носятся над морем и сушей, садятся на жерла черных орудий у Морского музея, на площади Барбарос пахнет жареными каштанами и печеной кукурузой, уличный музыкант настраивает гитару, народу полно.

Паромныый причал на бульваре Барбарос

Нужны колени Газманова

На дворе - вторая декада октября. Но нам с погодой повезло: от ночных плюс 13 до дневных плюс 23-24 градуса. Интернет-прогноз все пугал ливнями, но по утрам мы видели только следы небольших дождей, которые жить не мешали. Тем более что везде есть водостоки. Какой бы узкой и горбатой улочка ни была, она вымощена, и бетонный желоб на ней устроен.

Конечно, я не берусь расписываться за весь Стамбул. Мы сняли квартиру в европейской его части, в районе Бешикташ. С ним соседствуют Бейоглу, Фатих, дальше - Фенер и Балат, и везде так.

На Бешикташ мы ориентировались, потому что он считается одним из самых исторически интересных и, как сейчас говорят, атмосферных: много музеев, университетов, уличных развлекательных локаций и архитектурных достопримечательностей в шаговой доступности. С нашего балкона видно было неисчислимое количество мечетей и контуры дворца Топкапы на мысе Сарайбурну. Или на одноименном холме.

Как известно, Стамбул - город, построенный на семи холмах. И это в первый же день заставляет переосмыслить понятие «шаговая доступность». Местные улицы, не считая транспортных магистралей, - это сплошные подъемы и спуски, подчас весьма крутые. Иногда на них есть ступеньки, иногда нет, а просто положена ребристая брусчатка, которая не скользит даже после дождя. Все очень узко и для машин, и для пешеходов, из-за многочисленных поворотов обзор так себе. Со спины постоянно, как чертики из табакерки, вылетают доставщики пиццы, которые виртуозно умеют свои двухколесные транспортные средства тормозить ногами...

Улица в районе Фенер и Балат

Можете не верить, но ко всем этим особенностям довольно быстро привыкаешь. Самая популярная шутка наших стамбульских каникул - «колени будут, как у Газманова». Ну и за время пребывания при таком дорожном движении мы не видели аварий. Однажды на наших глазах доставщик еды не вписался в поворот и упал. Вокруг сгрудились машины, байки. Парня подняли, отряхнули и отправили дальше. Мы удивились, что никто не возмущался, не орал.

Но к своеобразию местного дорожного движения надо быть готовым. Магистрали перегружены, в часы пик на них длиннейшие пробки, в которых стоят и городские автобусы, выделенной линии для них нет. (Зато в салонах установлены зарядные устройства для телефонов). На такси от аэропорта Сабиха Гекчен до квартиры в Бешикташе мы ползли около 2 часов. Попали как раз в час пик.

Маршрутками не пользовались, так что ничего о них сказать не могу. Метро отличное, с понятной картой, паромы в районы, расположенные в азиатской части города, ходят часто. Туристам выгодно купить местную транспортную карту, которой можно пользоваться везде, пополняя через терминалы.

Кстати, местные жители легко и массово нарушают правила дорожного движения, перебегая дороги в неположенных местах и игнорируя светофоры. Какой-то реакции полиции на это мы не заметили.

История подорожала

Фонтан с танцующими дервишами - украшение площади Султанахмет, где сосредоточено множество исторических памятников

Если ехать в Стамбул за тем, чтобы непременно посетить как можно больше древних святынь, досконально изучить достопримечательности, то стоит учитывать, что посещения музеев и дворцов здесь нынче дорого стоят. Бывалые туристы отмечают подорожание в последние годы, синхронное с ослаблением турецкой лиры.

Вход во дворец Сулеймана Великолепного - Топкапы

Очередь на вход в Галатскую башню растянулась примерно на 200 метров

Правда, очереди во дворец Топкапы, мечеть Айя София, Галатскую башню и еще десятки мемориальных комплексов, которыми славен Стамбул, от этого короче не стали. Но подъем в сопровождении экскурсовода на Галату стоит, например, сегодня около 30 евро, дворец, из которого правил султан Сулейман Великолепный, еще дороже - 50 евро, а если решите посмотреть на гарем, где властвовала его Хюррем, то придется доплатить. Посещение дворца Долмабахче - 37 евро, подняться на галерею Святой Софии - 25 евро.

Экспонаты Морского музея

Экскурсия по реально шикарному Морскому музею одна из недорогих - 600 лир, 12 евро, или по тогдашнему курсу в тенге чуть больше 7 000.

Старшая сестра Айя Софии - церковь Святой Ирины

Мы трезво взвесили свои кошельки и посетили церковь Святой Ирины, которая располагается во внутреннем дворе комплекса Топкапы. Айя Ирини - первая христианская базилика здесь, при императоре Константине Великом и до постройки Софии являлась главным храмом города. Остается единственным строением, сохранившим до наших дней свой атриум в первозданном виде.

Кстати, завоеватели Константинополя, османы, традиционно превратили храм сначала в мечеть, практически ничего в нем не меняя, потом в церкви был устроен оружейный склад, в память об этом в нишах атриума лежит несколько пушечных ядер.

Как и многие другие достопримечательности, в том числе и Айя София (на снимке выше), церковь Святой Ирины находится на частичной реставрации. Но посещения туристами разрешены. В ней гулкие своды - недаром с начала 21-го века площади храма стали использовать как концертные, выщербленный камень стен, сияющий свет из окон где-то в вышине, на куполах угадываются фрагменты стертых временем фресок. Так что коль мы хотели приобщиться к подлинным древностям, то здесь и приобщились.

Нашли один из трех действующих в Стамбуле православных храмов - Святого Пантелеймона. Вход бесплатный. Когда мы стояли на вечерней службе, из раскрытых окон доносились звуки азана, сплетаясь со словами православных песнопений. Стамбул действительно прекрасен в своем космополитизме.

Айя Пантелеймон когда-то был последним по дороге в Иерусалим храмом для православных паломников, в нем размещался странноприимный дом. Церковь, где служили сейчас, располагается на пятом этаже старинного здания. На входе висит объявление: «Уважаемые гости, на время службы выключайте сотовые телефоны. Побойтесь Бога».

Уходя, мы решили купить несколько образков. С нас попросили наличность, причем в долларах. Служительница спокойно пояснила, что местная валюта нынче «очень волатильна, курс постоянно меняется».

К слову, обмен валюты в местных пунктах максимально прост, никаких удостоверений личности не спрашивают. Кеш можно получить и посредством терминалов.

Для баланса посетили мы и действующую мечеть Йени Джами недалеко от Галатского моста. Вход для туристов разрешен, бесплатный. Во внутреннем дворе у мраморной ротонды, садясь на специальные подставки, верующие омывали ноги. Мы просто разулись, покрыли головы прихваченными платками и вошли.

Помещение очень красивое, с изумительными мозаичными украшениями, плиточной росписью. В нем есть что-то величественное и демократичное одновременно. Может, ощущение появилось оттого, что, наряду с молящимися, в мечети были просто отдыхающие люди: кто-то сидел на мягком ковре у стены, а женщина, обнявшая девочку, просто спала. Мы подошли к стеллажу с печатной продукцией и обнаружили, что она на нескольких языках. Кое-что предназначалось и для русскоязычных, например, брошюрка о пророке Иссе.

Кстати, на входе в мечеть, в узорной нише, размещены переводы на английский и русский суры Ихлас 112 из Корана.

Эмпатия по-стамбульски

Когда мы пришли, во дворе этой мечети сидел подросток в наушниках - слушал музыку и наглаживал кота. А в 20 метрах от них дремала большая собака, даром, что Пророк вроде и не заповедовал мусульманам любить их.

Но отношение к уличным животным в Стамбуле поразительное. О том, что этот город - рай для кошек, многие рассказывают. Но, пока своими глазами не увидишь, не оценишь масштаб. Кошек очень много и они везде. Как грибы выглядывают из травы в парках, спят на сиденьях припаркованных мотоциклов и на капотах машин, спокойно сидят на магазинных прилавках и - о ужас! санитарной службы - на стульях и столах уличных кафе. Никого не шокирует и не возмущает такое положение дел. Хозяева точек общепита протирают перед рассадкой клиентов свое имущество салфетками, пропитанными каким-то антисептиком, и все идет дальше своим чередом.

Кошек кормят, за ними убирают не только жители, но и муниципальные службы. На улицах экскременты не валяются, запахов нет. В парках для кошек ставят домики и автопоилки, которые регулярно заполняются свежей водой.

Мы в первый же день затарились санитайзером и чесали-гладили котов при каждом удобном случае. Они тут весьма независимые, сытые, но кто ж от ласки откажется. На левом ухе у большинства - треугольный надрез, что говорит о том, что животные стерилизованы и кастрированы. Благодаря такому положению дел в портовом Стамбуле с его обилием открытых рыбных рынков, утверждают, нет мышей и крыс.

Похожая история с собаками. Крупные песочного цвета анатолийские овчарки встречаются тут и там. Спокойные. Я бы сказала флегматичные. Лежат на входе в пафосные отели типа «Кемпински», «Интерконтиненталь». Стоят посреди шумной площади Таксим. Идут по торговой, забитой флагманскими магазинами и людьми улице Истикляль. Никто их не гонит, не трогает. У всех на ушах желтые бирки.

- В этом Стамбуле при внешней беспорядочности везде чувствуется рука местной мэрии, - заметила дочь.

Ну и люди, похоже, здесь такие, что им в голову не приходит ударить уличное животное, обидеть его. В очередной раз зависая вечером в пабе на одной из оживленнейших улиц района, мы умилялись тому, как для старой собаки с явно больными лапами хозяин небольшого кафе стелил на уличных камнях толстый половичок на ночь.

Всякая всячина про жизнь

Ах, эти длинные стамбульские вечера в шумных кафешках, где можно сколько угодно сидеть за чашкой кофе или бокалом вина. Ну если удержитесь, конечно, и не закажете себе еще вкуснейший кебаб, бюрек, тарелку отлично пожаренной барабульки...

А придя домой заварите еще, несмотря на глубокую ночь, турецкого чая, благо хозяин квартиры оставил специальный чайник, который мы быстро освоили. Сидишь на балконе, вспоминаешь впечатления дня, любуешься Босфором, на котором расцвеченные огнями суда, кажется, танцуют, да еще и с Девичьей башни посреди пролива в небо летят разноцветные световые пучки... Ну что еще отпускнику для счастья надо?

Рыбный рынок в районе Бешикташ. Улицу перед торговыми местами продавцы моют каждое утро

Признаюсь, я большой любитель городского туризма. Обожаю просто бродить по улицам, таращиться на людей и красоты пейзажа, останавливаться, чтобы перекусить тем, что в первую очередь берут местные. Для меня - все это важная, если не основная часть отдыха в таких поездках.

Что удивило или особо запомнилось в Стамбуле?

Количество букинистических лавок, библиотек и книжных магазинов. Нередко они дополняют друг друга. Располагаться могут в самых неожиданных местах, например, в здании морвокзала.

В книжный магазин «Мефисто» людей на конференцию обсуждать коммунистические идеи зазывали афиши с изображениями Маркса. Рядом - обтрепанный плакат с карикатурой в стиле раннего советского «Крокодила», Ленин сметает с земного шара капиталистов и попов. Лозунг - «Организуем сопротивление».

Заметно, что Стамбул - город с характером. Сейчас в нем временный мэр, а предыдущий Экрем Имамоглу в опале с подачи действующего президента. Не буду походя писать о политических страстях в чужой стране. Но в Стамбуле не видно портретов Эрдогана. Вообще. А вот желтых стоек и заборов, на которых начертаны цитаты Имамоглу с его подписью, полно.

Кстати, этот мэр несколько лет назад начал программу субсидирования продажи хлеба. По городу стоят киоски «Халык екмек» - «Народный хлеб». А после прогулки в парке Ылдыз, в котором в выходной жители гуляли целыми семьями, мы попробовали социальный чай (20 лир) и такие же лепешки-гюзлеме (60 лир).

Если с симпатиями к действующим политикам со стороны трудно разобраться, то безусловное почитание Мустафы Кемаля Ататюрка, основателя и первого президента Турецкой республики, налицо. Красные флаги с его изображением повсюду. Мы были в Стамбуле накануне 101-го дня рождения государства. Длиннейший проспект Долмабахче был украшен выставкой фото в духе «Отец турков и дети», «Мустафа Кемаль и женщины», он плывет в шлюпке, он читает газету. В Морском музее развернуто несколько экспозиций, сопряженных с его именем. В книжном магазине я едва удерживала в руках фолиант, который содержал его речь на втором съезде Республиканской народной партии в 1927 году со множеством откликов и комментариев.

Флажки с портретом Ататюрка висят на окнах, в парке у нашего дома их укрепили прямо на деревьях рядом с амфитеатром, где люди собираются пообщаться-поспорить. Делают это тут темпераментно. И не только спорят. Во время наших каникул состоялся знаковый футбол - играл «Бешикташ». Надо было видеть вал болельщиков, которые семьями шли на игру, по дороге закупая атрибутику.

Спорткомплекс, вмещающий около 50 000 человек, был оцеплен полицией, стояло несколько автозаков, рядом перекрыли движение. Болели так, что рев был слышен за сотни метров от крытой футбольной арены. «Бешикташ» продул. Но вечером на нашей уютной площади под черным каменным орлом, неофициальным символом и клуба, и района, фанаты били в барабан и призывали поддержать команду в дни ее неудачи. Любовь, она такая...

Стамбул - во многом антиКостанай: по отношению к животным, по очень лояльной организации уличного общепита. Конечно, смешно сравнивать наш город с 16-миллионным гигантом, но все же... Например, здесь в принципе нет того самого архитектурного облика, на единстве которого наши градоначальники в последнее время просто помешались. Стамбул - это жемчужины достопримечательностей в разномастной жилой застройке, которая структурно формировалась веками и тысячелетиями. Конечно, есть и новые ЖК, которые мы наблюдали по дороге из аэропорта на свободных пространствах. Есть, к сожалению, и точечная застройка высотками в исторических районах, которая портит вид на дворцы и мечети. Но пока этого немного. И основной шарм Стамбула все еще остается прежним. Дай бог ему сохраниться подольше.

Под занавес отвечу на вопрос, есть ли в городе места для купания. Есть. Но это не Босфор и не Золотой Рог. Чтобы купаться с комфортом, надо плыть на пляжи Принцевых островов. Это не так уж далеко и это в Стамбуле. Говорят, там классно. Может, когда-нибудь повезет убедиться в этом.

Фото автора