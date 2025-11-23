У кого отключат свет в последнюю неделю ноября?
План работ Костанайской Горэлектросети с 24 по 28 ноября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В связи с плановыми работами на высоковольтных линиях и подстанциях в нескольких районах областного центра у абонентов временно будут отключать электроэнергию.
Отключения пройдут у потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
ТП –264 (работы на ВЛ)
С 24 по 28 ноября 2025 года с 10:00 до 18:00
- Магазин «Запчасти»,
- «Голд Барс»,
- «Asem Motors».
Частный сектор:
- ул. Хакимжановой, 64-88, 19-23, 64/1-64/21,
- ул. Кооперативная, 62-86, 86/2-86/8, 68/1-68/6, 78/1-78/78/9,
- ул. Комарова, 15-33, 19/1-19/16,
- ул. 5 Декабря, 70-90, 82/2-82/12, 19/11-19/20.
ТП- 696 (работы на ВЛ)
24 ноября 2025 года с 10:00 до 14:00
- АЗС «Гелиос № 2»,
- АЗС «KST Trade № 14»,
- ИП Веселов,
- кафе «Таир»,
- мойка ТТS.
ТП- 455а (работы на ТП)
25 и 26 ноября 2025 года с 10:00 до 20:00
- ТЦ «Мандарин»,
- ТОО ПКФ «Вельт»,
- ИП Шевченко,
- парикмахерская «Лик».
Спальный сектор:
- ул. Дзержинского, 56, 58, 60,
- ул. Майлина, 57, 57а
ТП- 631 (работы на ТП)
27 и 28 ноября 2025 года с 10:00 до 20:00
- АЗС «Гелиос № 5»,
- ТОО «Тандем»,
- ТД «У Петрухи»,
- ТД «Аджедан»,
- магазин «Солнечный»,
- закусочная «Е-да»,
- ТД «Woltman»,
- реабилитационный центр 7 мкр. – 12а.
Спальный сектор:
- мкр-н 7, дома 4, 8, 8а, 9, 9/1, 12.
ТП- 616а (работы на ТП)
29 ноября и 1 декабря 2025 года с 10:00 до 20:00
- Магазин «Сабина».
Спальный сектор:
- пр. Абая, 28/4.
ТП – 54-ТП-150 (промзона ул. Киевская) (работы на ВЛ)
26 ноября 2025 года с 10:00 до 17:00
- ИП Смышляева,
- ТОО «Пласт-окно»,
- ИП Устименко,
- ИП Рудута,
- ТОО «Экос-Ан»,
- ИП Есенбаева,
- ИП Утенов.
РП – 10-РП-20 (промзона ул. Уральская) (работы на КЛ)
25 ноября 2025 года с 10:00 до 17:30
- ТОО «Агро-лига»,
- ИП Садиков,
- ИП Тарасиков,
- ТОО «Бест»,
- ИП Искаков,
- ИП Комета,
- ТОО «Экоэкспертсервис»,
- ТОО «Карьер-комплект»,
- ТОО «Дельта-С»,
- ТОО «Евразия групп Казахстан»,
- ИП Балабекова,
- ИП Мамыкина.
Светофор:
- ул. Уральская – Аэропорт, в сторону новой дороги.
РП – 10 (промзона ул. Уральская) (работы на КЛ)
26 ноября 2025 года с 10:00 до 17:30
- ТОО «Агро-компани»,
- ИП Кобак,
- ТОО «Капри»,
- ТД «Баян-Сулу»,
- ИП Жанабильев,
- ТОО «Agrinet development».
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.