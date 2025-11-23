План работ Костанайской Горэлектросети с 24 по 28 ноября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В связи с плановыми работами на высоковольтных линиях и подстанциях в нескольких районах областного центра у абонентов временно будут отключать электроэнергию.

Отключения пройдут у потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП –264 (работы на ВЛ)

С 24 по 28 ноября 2025 года с 10:00 до 18:00

Магазин «Запчасти»,

«Голд Барс»,

«Asem Motors».

Частный сектор:

ул. Хакимжановой, 64-88, 19-23, 64/1-64/21,

ул. Кооперативная, 62-86, 86/2-86/8, 68/1-68/6, 78/1-78/78/9,

ул. Комарова, 15-33, 19/1-19/16,

ул. 5 Декабря, 70-90, 82/2-82/12, 19/11-19/20.

ТП- 696 (работы на ВЛ)

24 ноября 2025 года с 10:00 до 14:00

АЗС «Гелиос № 2»,

АЗС «KST Trade № 14»,

ИП Веселов,

кафе «Таир»,

мойка ТТS.

ТП- 455а (работы на ТП)

25 и 26 ноября 2025 года с 10:00 до 20:00

ТЦ «Мандарин»,

ТОО ПКФ «Вельт»,

ИП Шевченко,

парикмахерская «Лик».

Спальный сектор:

ул. Дзержинского, 56, 58, 60,

ул. Майлина, 57, 57а

ТП- 631 (работы на ТП)

27 и 28 ноября 2025 года с 10:00 до 20:00

АЗС «Гелиос № 5»,

ТОО «Тандем»,

ТД «У Петрухи»,

ТД «Аджедан»,

магазин «Солнечный»,

закусочная «Е-да»,

ТД «Woltman»,

реабилитационный центр 7 мкр. – 12а.

Спальный сектор:

мкр-н 7, дома 4, 8, 8а, 9, 9/1, 12.

ТП- 616а (работы на ТП)

29 ноября и 1 декабря 2025 года с 10:00 до 20:00

Магазин «Сабина».

Спальный сектор:

пр. Абая, 28/4.

ТП – 54-ТП-150 (промзона ул. Киевская) (работы на ВЛ)

26 ноября 2025 года с 10:00 до 17:00

ИП Смышляева,

ТОО «Пласт-окно»,

ИП Устименко,

ИП Рудута,

ТОО «Экос-Ан»,

ИП Есенбаева,

ИП Утенов.

РП – 10-РП-20 (промзона ул. Уральская) (работы на КЛ)

25 ноября 2025 года с 10:00 до 17:30

ТОО «Агро-лига»,

ИП Садиков,

ИП Тарасиков,

ТОО «Бест»,

ИП Искаков,

ИП Комета,

ТОО «Экоэкспертсервис»,

ТОО «Карьер-комплект»,

ТОО «Дельта-С»,

ТОО «Евразия групп Казахстан»,

ИП Балабекова,

ИП Мамыкина.

Светофор:

ул. Уральская – Аэропорт, в сторону новой дороги.

РП – 10 (промзона ул. Уральская) (работы на КЛ)

26 ноября 2025 года с 10:00 до 17:30