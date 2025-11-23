Новости

У кого отключат свет в последнюю неделю ноября?

23 ноября 2025, 10:55 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 24 по 28 ноября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В связи с плановыми работами на высоковольтных линиях и подстанциях в нескольких районах областного центра у абонентов временно будут отключать электроэнергию.

Отключения пройдут у потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП –264 (работы на ВЛ)

С 24 по 28 ноября 2025 года с 10:00 до 18:00

  • Магазин «Запчасти», 
  • «Голд Барс», 
  • «Asem Motors».

Частный сектор:

  • ул. Хакимжановой, 64-88, 19-23, 64/1-64/21, 
  • ул. Кооперативная, 62-86, 86/2-86/8, 68/1-68/6, 78/1-78/78/9, 
  • ул. Комарова, 15-33, 19/1-19/16, 
  • ул. 5 Декабря, 70-90, 82/2-82/12, 19/11-19/20. 

ТП- 696 (работы на ВЛ)

24 ноября 2025 года с 10:00 до 14:00

  • АЗС «Гелиос № 2», 
  • АЗС «KST Trade № 14», 
  • ИП Веселов, 
  • кафе «Таир», 
  • мойка ТТS. 

ТП- 455а (работы на ТП)

25 и 26 ноября 2025 года с 10:00 до 20:00

  • ТЦ «Мандарин», 
  • ТОО ПКФ «Вельт», 
  • ИП Шевченко, 
  • парикмахерская «Лик».

Спальный сектор:

  • ул. Дзержинского, 56, 58, 60, 
  • ул. Майлина, 57, 57а

ТП- 631 (работы на ТП)

27 и 28 ноября 2025 года с 10:00 до 20:00

  • АЗС «Гелиос № 5», 
  • ТОО «Тандем», 
  • ТД «У Петрухи», 
  • ТД «Аджедан», 
  • магазин «Солнечный», 
  • закусочная «Е-да», 
  • ТД «Woltman», 
  • реабилитационный центр 7 мкр. – 12а.

Спальный сектор:

  • мкр-н 7, дома 4, 8, 8а, 9, 9/1, 12.

ТП- 616а (работы на ТП)

29 ноября и 1 декабря 2025 года с 10:00 до 20:00

  • Магазин «Сабина».

Спальный сектор:

  • пр. Абая, 28/4.

ТП – 54-ТП-150 (промзона ул. Киевская) (работы на ВЛ)

26 ноября 2025 года с 10:00 до 17:00

  • ИП Смышляева,
  • ТОО «Пласт-окно»,
  • ИП Устименко,
  • ИП Рудута,
  • ТОО «Экос-Ан»,
  • ИП Есенбаева,
  • ИП Утенов.

РП – 10-РП-20 (промзона ул. Уральская) (работы на КЛ)

25 ноября 2025 года с 10:00 до 17:30

  • ТОО «Агро-лига», 
  • ИП Садиков, 
  • ИП Тарасиков, 
  • ТОО «Бест», 
  • ИП Искаков, 
  • ИП Комета, 
  • ТОО «Экоэкспертсервис», 
  • ТОО «Карьер-комплект», 
  • ТОО «Дельта-С», 
  • ТОО «Евразия групп Казахстан», 
  • ИП Балабекова, 
  • ИП Мамыкина. 

Светофор:

  • ул. Уральская – Аэропорт, в сторону новой дороги. 

РП – 10 (промзона ул. Уральская) (работы на КЛ)

26 ноября 2025 года с 10:00 до 17:30

  • ТОО «Агро-компани», 
  • ИП Кобак, 
  • ТОО «Капри», 
  • ТД «Баян-Сулу», 
  • ИП Жанабильев, 
  • ТОО «Agrinet development».