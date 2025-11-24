Огромная лужа стала причиной разрушения дорожного полотна - подъезд к дому требует срочного ремонта. Кроме того, в доме постоянно отключают свет летом и осенью из-за аварий даже после самого слабого дождя.

Фото читательницы

- Начиная с весны и до первого снега у дома № 20 по ул. Павлова из-за отсутствия стоков стоит и не уходит вода, - жалуется жительница Тобыла Оксана ДОРОНИНА. - Собирается талая, а затем и дождевая вода, образуя огромный водосбор. Это не позволяет в летний период попасть домой, потому что обойти этот водосбор невозможно. Кроме того, всегда присутствует риск подтопления талыми водами. В результате пришел в упадок подъезд к домам. В связи с чем требуется срочный ремонт этого отрезка дороги.

- В 2024 году ГУ «Аппарат акима города Тобыл» было получено положительное заключение ведомственной экспертизы на ремонт дорожного покрытия на указанном участке, - отвечает на запрос «НГ» заместитель акима Тобыла Елдар ИСКАКОВ. - На портале госзакупок заключен договор. Работы по асфальтированию дорожного полотна на указанном адресе были запланированы на текущий год, однако в связи с реализацией проекта по строительству центрального водопровода в г. Тобыл сроки выполнения работ перенесены на 2026 год. После проведения работ по асфальтированию дорожного покрытия на указанном участке текущие проблемы со скоплением талых и дождевых вод будут устранены.

Доронина также сообщила, что в Тобыле регулярно отключают электроснабжение - все лето и осень:

- Постоянно говорят о плановых работах, но как только капли дождя падают на землю, у них случаются аварии и мы опять сидим без света. Дозвониться службам крайне сложно.

По проблеме отключения света ответил руководитель отдела ЖКХ Тобыла Денис ПЕТРУХНО:

- Согласно письма от ТОО «ЭПК-forfait» Костанайский РЭС № 1997 от 07.11.2025 года, на воздушной линии (ВЛ) – 10 кВ «Мичурина – Пивзавод» проводились противоаварийные мероприятия и работы по модернизации линии. Указанные работы направлены на повышение надёжности, безопасности и эффективности электроснабжения абонентов. Отключения электроэнергии осуществляются в плановом порядке для обеспечения безопасного проведения ремонтных и профилактических работ. Система электроснабжения города постоянно модернизируется в соответствии с техническими нормами и требованиями. Однако полностью исключить влияние погодных условий и внешних факторов невозможно. Проведение плановых противоаварийных мероприятий и технического обслуживания позволяет значительно снизить риск аварийных отключений и обеспечить стабильную подачу электроэнергии потребителям.