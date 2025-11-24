Грамотность казахстанских школьников проверит международное исследование "PISA для школ – 2025". Специалисты планируют оценить, насколько уверенно подростки ориентируются в чтении, математике и естествознании, передаёт Tengri Education со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Проверка знаний началась 24 ноября и продлится до 5 декабря. В этом году к исследованию подключились около 1000 школ по всей стране. Участниками стали более 40 тысяч учащихся, которым на момент проведения исполнилось 15 лет.

"Исследование основывается на методологии традиционного PISA и оценивает ключевые навыки по трём направлениям грамотности: чтение, математика и естествознание, предоставляя всестороннюю картину внешней оценки на уровне отдельных образовательных организаций. Также оно позволяет выявить факторы, влияющие на академическую успеваемость учащихся", — отметили в ведомстве.

В министерстве объяснили, что исследование построено по методологии классического PISA, но есть важное отличие: анализ проводится для каждой школы отдельно.

"PISA для школ – это ежегодное исследование. В отличие от традиционного исследования PISA, здесь проводится внешняя оценка на уровне каждой школы. Затем предоставляется отчет руководству учебных заведений, который помогает организациям образования увидеть свои сильные и слабые стороны и принять эффективные меры в повышении качества обучения", — рассказал председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Серик Аширов.

Отмечается, что в период с 2021 по 2024 год в проекте уже участвовали более 3000 образовательных организаций.

"PISA для школ проводится организацией экономического сотрудничества и развития. В период с 2021 по 2024 год в нём приняли участие более 3000 организаций образования страны. Координатор исследования в Казахстане – Национальный центр исследований и оценки образования "Талдау" имени Байтұрсынұлы", — добавили в пресс-службе.