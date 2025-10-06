В акимате Амангельдинского района Костанайской области прокомментировали информацию о том, что имя Салтанат Нукеновой, погибшей от домашнего насилия, внесено в пантеон значимых личностей Казахстана, передаёт Tengrinews.kz.

Кадр из видео

По данным акимата, с 2020 года в посёлке Амангельды по инициативе мецената строится большой туристический комплекс. Одним из его объектов является мемориальная стена "Ұлттық жады қабырғасы", где установлены 296 плит с именами известных исторических личностей. Проект мемориала был официально согласован в мае 2024 года и сейчас находится на балансе местных властей.

- Что касается плиты с именем Салтанат Нукеновой, она размещена в частном помещении, которое не связано с мемориальной стеной. Это пространство создано по личной инициативе мецената, и там находятся плиты, установленные им по собственному усмотрению. Они не являются частью государственного мемориального объекта, - уточнили в акимате.

Напомним, ранее Айтбек Амангельды, брат погибшей Салтанат Нукеновой, опубликовал в своих соцсетях пост, в котором поделился тем, что в пантеоне среди значимых личностей в истории Казахстана разместили мемориальную доску с именем Салтанат.

- В этом пантеоне среди значимых личностей в истории Казахстана разместили мемориальную доску с именем Салтанат. Мы ранее отправили в пантеон топырак Павлодара, который был закапсулирован в мемориале. Здесь Салту отнесли к историческим личностям, которые повлияли на историю Казахстана. Любые километры и часы в дороге стоили поездки, - ранее написал в своем посте Айтбек Амангельды.

Ранее "НГ" сообщала, про возведение многофункционального туристического хаба в Амангельды, на территории которого и находится упомянутая мемориальная стена.