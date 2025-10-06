Матчи 5-го и 6-го туров чемпионата Казахстана по футзалу сезона-2025/2026 «Аят» проводил в Рудном, на паркете «Аят арены». Его соперником был клуб из столицы «Астана», не набравший пока очков в четырех первых турах.

С мячом капитан «Аята» Азат Валиуллин / Фото vk.com/mfc_ayat_official

Гости, как и в первых матчах против «Атырау» и «Актобе», забили первыми. На 5-й минуте отличился нападающий «Астаны» Ерсултан Тажимуканов. Однако рудничане устроили натиск на ворота соперника, с которым тот справиться не сумел. На 13-й минуте 18-летний нападающий «Аята» Нурмухаммед Исмайлов сравнял счет. Менее чем через минуту он же вывел хозяев вперед, оформив дубль. А за 15 секунд до перерыва капитан рудненского клуба Азат Валиуллин сделал счет 3:1.

Этот счет продержался до 15-й минуты второго тайма, а на 35-й минуте Иван Марахов еще более упрочил преимущество «Аята». Через две минуты открывший счет Тажимуканов, оформив второй дубль, поставил точку в матче - 4:2.

Во втором поединке счет также открыли гости. И сделал это тот же Тажимуканов, вновь отличившись на 5-й минуте. И этот счет «Астане» удалось сохранить до перерыва. Большая заслуга в этом надежно игравшего вратаря гостей Багдаулета Умирзахова, который, кстати, является воспитанником «Аята».

Рудничане в начале второго тайма усилили давление на ворота столичного клуба. Однако гости справились со стартовым натиском, и на 24-й минуте универсал «Астаны» Мирас Мурат во второй раз огорчил бразильского вратаря «Аята» Джексона Сант'Анна.

Однако уже через 10 секунд Валиуллин ударом с разворота вернул минимальную разницу в счете. А за семь минут до конца матча Антон Рындин у дальней штанги замкнул прострел слева Заура Гайдаржи и сравнял счет. «Аят» продолжал атаковать, но вырвать победу хозяевам так и не удалось. 2:2 - и «Астана» открыла счет своим очкам в чемпионате.

А единственной командой, не набравшей пока очков, остается «Шымкент», дважды уступивший в гостях идущему третьим «Тулпару» (3:7 и 1:6). Без потерь продолжают чемпионат «Актобе» и «Семей». «Актобе» на своем паркете нанес два поражения «Каспию» - 6:1 и 5:3, а «Семей» также на своей площадке дважды переиграл «Караганду» - 3:1 и 7:0.

Первую победу в чемпионате одержал «Жетысу», выигравший в Талдыкоргане в первом матче у «Байтерека» со счетом 3:1. А во втором уральцы взяли более чем убедительный реванш - 9:0. Еще два очка потерял действующий чемпион «Кайрат», уверенно выигравший в гостях в первой встрече у «Атырау» - 7:2 и сыгравший вничью во втором - 2:2.

Матчи 7-го и 8-го туров пройдут 10 и 11 октября. «Аят» в этих турах будет играть в гостях с «Каспием».