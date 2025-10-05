Депутат Мажилиса Абзал Куспан заявил, что Казахстан вошёл в четвёрку стран мира по числу договорных матчей, и потребовал расследовать схему, в которую вовлечены футболисты и тренеры. Генпрокуратура признала, что факты нарушений действительно выявлены - спортсмены ставили на игры в букмекерских конторах, несмотря на прямой запрет, передает Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com "Четвёртое место в мире по договорным играм"

В своём депутатском запросе Куспан сослался на данные международной компании Sportradar, согласно которым в 2022 году Казахстан занял четвёртое место в мире по числу подозрительных матчей. По его словам, это официальное подтверждение того, что нечестная игра в казахстанском футболе приобрела системный характер.

- Президент Федерации футбола Марат Омаров признал наличие проблемы, но конкретных мер не предпринято. При этом букмекеры убирают целые матчи из линии, а факты остаются без расследования. Это не просто обман болельщиков и государства, а форма финансового мошенничества против тысяч граждан, - подчеркнул депутат.

Он добавил, что подобные нарушения характерны и для квазигосударственного сектора, где из-за слабого контроля происходят многомиллионные махинации.

- Это подрывает доверие граждан и угрожает экономической стабильности страны, - заявил Куспан, призвав Генпрокуратуру привлечь к расследованию правоохранительные органы.

Что показала проверка Генпрокуратуры

В официальном ответе Генеральной прокуратуры сообщается, что в Казахстанской федерации футбола (КФФ) и футбольных клубах действительно выявлены факты договорных матчей и участия игроков в ставках.

- Так, в Актобе девять футболистов сделали ставки на общую сумму 110 миллионов тенге, - отмечается в ответе ведомства.

В апреле 2025 года прокуратура внесла представление в адрес КФФ, после чего Федерация утвердила "дорожную карту" по устранению нарушений. В документ вошли 33 меры, включая создание комитетов по аудиту, финансам и этике, а также усиление финансового контроля.

После проверки в КФФ уволили руководителя аппарата администрации, исполнительного директора, директоров юридического, операционного и маркетингового департаментов, а также главу службы безопасности и интегрити. Несколько других руководителей понижены в должности.

По данным Sportradar, в 2022 году Казахстан обогнали лишь три страны по числу подозрительных матчей. В других государствах, таких как Германия, Италия, Китай и Южная Корея, за подобные преступления футболисты и чиновники получали реальные тюремные сроки.

Отметим, что вопрос договорных матчей в казахстанском футболе поднимается не первый год.

Так, в 2023 году мажилисмен Магеррам Магеррамов заявил, что манипулирование результатами соревнований практикуется давно, а также предложил создать на базе МВД подразделение, специализацией которого будет расследование договорных матчей.

Напомним, ранее "НГ" сообщала о том, что партия Amanat предлагала запретить азартные игры казахстанцам младше 25 лет.