Также в партии предлагают запретить ввозить в страну и устанавливать автоматы-лотоматики в жилых домах, магазинах и медучреждениях, Informburo.kz.

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Стоимость рынка азартных развлечений в два раза превысила рынок недвижимости. Более 350 тысяч казахстанцев страдают зависимостью от игр. Методы противодействия лудомании и вопросы регулирования деятельности букмекерских контор обсудили сегодня на расширенном собрании фракции партии Amanat в мажилисе.

Спикер мажилиса, председатель партии Amanat Ерлан Кошанов отметил, что лудомания становится опасным явлением, разрушающим человеческие судьбы. Именно поэтому партия инициировала подготовку законопроекта по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности.

"Проблема игровой зависимости в последнее время приобретает страновой масштаб. Лудомания – это бич XXI века. От азартных игр страдают миллионы людей. Сегодня первые ставки начинают делать со школьной скамьи. Всё доступно онлайн. Поэтому глава государства поднял эту тему на заседании совета безопасности и поставил задачу по установлению ограничений в отношении азартных игр. Теперь это депутаты должны закрепить законодательно", – добавил Ерлан Кошанов.

Во время собрания депутаты критично оценили работу госорганов по борьбе с лудоманией и незаконным игорным бизнесом. По их данным, семь из 10 семейных пар разводятся из-за азартных игр, в прошлом году в Казахстане 3676 человек покончили жизнь самоубийством, каждый пятый из них – по причине лудомании.

"Мы не видим решительных шагов со стороны правительства в отношении организаторов игорного бизнеса и их лоббистов. В частности, букмекерские конторы вкладывают миллиарды тенге в рекламу в интернете и СМИ. Социальные сети пестрят рекламой букмекерских контор. Кроме того, общественники и лидеры мнений готовы продвигать эту отрасль. Поэтому инициированный партией Amanat законопроект мы должны принять как можно скорее", – заявил депутат Едил Жанбыршин.

Депутаты подготовили более 50 поправок в два кодекса и семь законов. Они предлагают ввести запрет на участие в азартных играх для физических лиц, находящихся в реестре должников по алиментам, налогам и кредитам. Также планируется закрепить административную ответственность юридических лиц за вовлечение в азартные игры лиц, не достигших разрешённого возраста, а также уголовное наказание за организацию онлайн-казино и ограничить рекламу букмекеров и тотализаторов на улицах, в интернете и СМИ.

"Кроме того, предлагается также запретить ввоз в страну и установку автоматов-лотоматиков в жилых домах, магазинах, медицинских и образовательных учреждениях. Увеличивается возрастной ценз для участия в азартных играх до 25 лет. Организаторы игорного бизнеса должны будут интегрировать свои информационно-финансовые системы с аппаратными комплексами органов госдоходов. Таким образом государству будут видны все финансовые операции", – заключили мажилисмены.