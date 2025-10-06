О корректировке графиков движения городского общественного транспорта сегодня, 6 октября, рассказали на аппаратном совещании. По словам специалистов, уже удалось устранить перекосы на нескольких популярных направлениях, в том числе на маршрутах № 13 и № 18.

В Костанае действует городская и пригородная маршрутная сеть, включающая 38 маршрутов: 18 городских и 20 пригородных.

- Ежедневно на линию выезжают 186 автобусов. - пояснил заведующий сектором пассажирского транспорта и автомобильных дорог отдела ЖКХ Нурдаулет БЕЙСЕНОВ. - Акиматом города перевозчикам выделяются субсидии, которые компенсируют затраты на лизинговые платежи, зарплату, топливо, налоги, страховку, а также расходы на электронную систему проезда и предоставление льготного проезда.

Отдел совместно с перевозчиками заключил соглашение о мониторинге с участием ТОО Alem Pay.

- На основании их данных мы заметили, что маршруты № 18 и № 13 дублируют друг друга. Похожая ситуация наблюдается и с маршрутами № 2 и № 24, чья загруженность, по данным Alem Pay, составляет менее 50%. Эти перекосы мы постепенно устраняем, - отметил Бейсенов. И перешел к теме интервала движения автобусов: - На первом этапе пересмотрели графики 14 маршрутов. Маршруты с большой загруженностью оптимизация в часы пик практически не затронула. Для остальных установлен интервал: в часы пик - 15 минут, в межпиковое время - до 20–30 минут. При точном соблюдении расписания пассажиропоток распределяется равномерно, что позволяет избежать переполнения автобусов.

Бейсенов добавил, что оптимизация уже даёт свои результаты, но мониторинг и регулировка движения продолжаются.

Аким города Марат ЖУНДУБАЕВ подчеркнул, что плотная заполняемость автобусов в часы пик - нормальная ситуация для любого крупного города:

- Почему люди жалуются? Потому что раньше ездили в полупустых автобусах. Но во всех больших городах утренние и вечерние рейсы всегда заполнены. Мы должны навести порядок! Особенно там, где выделяются бюджетные субсидии.

Сентябрь выбрали для начала реформы, потому что в этот период на маршруты возвращаются школьники и студенты.

- Летом оптимизация не показала бы реальную картину, - пояснил Жундубаев. - Сентябрь - самый загруженный месяц, когда мы можем увидеть, как работает транспортная сеть в реальных условиях,

Представитель ситуационного центра iKomek добавила, что более 50% обращений по поводу автобусов не подтвердились. Причем многие звонки поступали с домашних телефонов, когда заявители не могли точно оценить ситуацию на линии.

Марат Жундубаев поручил подготовить предложения по созданию новых маршрутов в 2026 году.

- Город растёт, и транспортная сеть должна развиваться вместе с ним. Новые маршруты необходимы в сторону Триатлон-парка, на северо-запад и в микрорайон Кунай, - подчеркнул аким. - Все имеющиеся автобусы будут задействованы максимально - простаивать техника не будет.



Фото автора