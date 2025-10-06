Как сообщила в своих соцсетях ОО «Правозащитный Центр Костанайской области», во время операции в Аркалыке скончался 61-летний житель города Тасболат Сакупов. Инцидент прокомментировали сегодня, 6 октября, на брифинге в Областном центре крови.

Олег Мелешенко и Татьяна Булгацевич



Позиция врачей

Операцию проводили в местной больнице при участии нейрохирурга Костанайской областной больницы Евгения Ковалёва. Несмотря на усилия врачей, пациент скончался. Причины смерти сейчас выясняются.



По информации в соцсетях, медик якобы находился в нетрезвом состоянии и пытался скрыться сразу после операции.

- Заявка поступила в пятницу, 26 сентября. Врач прибыл в Аркалыкскую региональную больницу с выездной бригадой санитарной авиации на автомобиле, то есть за рулем доктор не находился, - прокомментировал ситуацию руководитель Костанайской областной станции скорой неотложной помощи Олег МЕЛЕШЕНКО. - Так как у нас дефицит специалистов, мы привлекаем их из областных медучреждений.



Он отметил, что было принято решение провести операцию в Аркалыке.



- Операция была проведена с летальным исходом. Чтобы узнать на каком этапе - нужно дожидаться результатов судебно-медицинской экспертизы и дальнейших заключений, - пояснил он. - Мы не можем подтвердить был ли врач пьяным, потому что доктор в больницу заходит в составе бригады. Он не проводит операцию один. Нужно смотреть в каком составе врачи заходили в операционную. Но так просто любой желающий туда не зайдет.



Мелешенко также добавил, что сейчас проводится проверка управлением здравоохранения акимата Костанайской области по данному инциденту.

Председатель областного филиала отраслевого профессионального союза работников здравоохранения «Senim» Татьяна БУЛГАЦЕВИЧ заявила, что врачи, задействованные на выездах санитарного транспорта, часто работают на пределе возможностей.

- Видео, которое распространяется в соцсетях, дискредитирует доктора и, судя по кадрам, снято не в операционной, – сказала она. – Это, скорее всего, бытовая ситуация, которую сейчас пытаются привязать к инциденту. В операционной всегда присутствует несколько человек, и скрыть неадекватное состояние врача невозможно. Если бы коллеги заметили что-то подобное, они нашли бы способ предотвратить риски для пациента.

Конфликт во время брифинга

В какой-то момент брифинг прервала дочь погибшего Асель ОСПАНОВА, которая не согласилась с комментариями врачей.

- То, что вы говорите, не сходится с тем, что было! Все, кто там находился, видели, что врач был в неадекватном состоянии! - заявила она. - Ковалёв сказал: «Я всю жизнь такой заторможенный!».

Позже она уточнила, что сама не присутствовала в больнице во время операции и знает подробности со слов брата.

Олег Мелешенко выразил ей соболезнования:

- Ни один человек не хочет оказаться на вашем месте. Я вас прекрасно понимаю, - сказал он. - Когда работаешь в медицине, сталкиваешься со смертью пациентов. Мы не оправдываем никого - нужно объективно разобраться в ситуации.

Версия семьи

После брифинга Асель Оспанова рассказала журналистам, что её отец жаловался на сильные головные боли, ему сделали КТ, выявили гематому и сообщили, что операция несложная.

- Всё подтверждает, что врач был нетрезв. Медсестры видели, что он еле стоял на ногах и даже спал в кабинете, - сказала она. - Брат не почувствовал запаха алкоголя, но доктор сам говорил следователю, что выпил два бокала вина.

По словам Оспановой, её брат остановил врача возле больницы после операции и тот, по его словам, находился в состоянии опьянения.

- Братишка зашёл в операционную и увидел тело отца, - рассказала она. - На следующий день я сама свободно прошла в реанимацию: мне просто сказали - ищите нужный кабинет.

Асель добавила, что хочет добиться справедливого расследования:

- Видимо, раньше всё сходило с рук, а теперь нет. Пусть это станет уроком для всех врачей.

