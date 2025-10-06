В деле об убийстве за оскорбление бывшей жены в Костанайской области нашли чужую кровь
Диас СУЛЕЙМЕН
Кровь нашли на одежде односельчанина подсудимого, который проходит в деле свидетелем. Он пояснил, что режет скот, поэтому спецовка часто пачкается. Однако судебно-биологическая экспертиза установила, что это кровь человека.
Жителя села Красная Пресня Мендыкаринского района Максута ОМАРОВА обвиняют по ст. 99 ч. 1 УК РК («Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку»). Ему также вменяют кражу на сумму около 13 000 тенге, совершенную раньше убийства в отношении другого потерпевшего. Вину в краже он признает, а в убийстве - нет.
Согласно обвинительному заключению, Омаров 10 апреля, около 20:00, пришел в гости к своему соседу Ермакану Тлеубергенову. Тот предложил выпить.
- Между ними произошел словесный конфликт: Тлеубергенов стал оскорблять Омарова, заявляя, что его бывшая супруга работает массажисткой в Астане и якобы оказывает интимные услуги, - зачитывала текст заключения прокурор Анар ОСПАНОВА. - После конфликта Омаров вернулся домой. По дороге его не покидало чувство обиды. У Омарова возник умысел убить Тлеубергенова. Из предбанника он взял кухонный нож. С 22:00 по 00:10 направился к Тлеубергенову, вошел в дом через незапертую дверь. Ермакан лежал на диване и смотрел телевизор. Омаров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, держа нож левой рукой, нанес 4 удара в область грудной клетки Тлеубергенова.
3 октября в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области допросили свидетелей и потерпевшую, дочь Ермакана Асель ТЛЕУБЕРГЕНОВУ:
- 12 апреля позвонила тетя, сказала, что умер папа, - сообщила она. - Подробностей не знала. Уже потом, когда доехали в Красную Пресню, узнала, что он умер от ножевых ранений. Вообще неконфликтный был человек. Все были в шоке - и участковый, и аким - потому что он ни с кем не дрался, не ругался.
О событиях, которые предшествовали дате убийства, рассказал свидетель Малик КУШУКБАЕВ:
- 5 апреля, где-то в 7 утра, пошел до соседа Александра Вольфа. Я позвонил ему, спросил: «Желание есть похмелиться?» Он сказал: "Да". Мы с ним выпивали, и здесь Максут (подсудимый Омаров - "НГ") пришел. Втроем распили водку мою и вышли по домам. В тот день Вольфа видел вечером, Омарова больше не видел.
- Вольф ничего не рассказывал вам? - спросил защитник подсудимого Константин ГЕРАЩЕНКО.
- Нет. Спросил, есть ли закурить. Сказал, что сигареты найти не может. Куда положил, не помнит.
- Когда вы сидели дома у Вольфа, вы видели сигареты?
- Нет.
- Вообще курили в тот день?
- Я курил, у меня свои были.
- Вы в процессе распития выходили на улицу?
- Они выходили, я перед печкой курил в доме.
- Омаров чьи сигареты курил?
- Я не знаю, я не видел. На улицу они выходили, а курили или не курили, я не могу сказать. Вечером Вольф сказал, что сигареты найти не может - не помнит, куда положил
- Про часы не говорил?
- Нет. Когда меня вызвали, следователи сказали, что у Вольфа пропали часы.
- Когда вы уходили со двора Вольфа, в руках у подсудимого было что-то? - спросил судья.
- Нет, абсолютно ничего не было.
- Может, в карманах что-то торчало?
- Ничего не видел.
- Когда распивали спиртные напитки, предлагал ли Вольф подсудимому в дар какие-либо вещи, предметы? В частности, сигареты и часы?
- Нет.
Житель Красной Пресни Сергей ТЮТРИН на допросе в суде сообщил, что 12 апреля ему позвонил Омаров:
- Сказал, нашел его (труп Тлеубергенова - «НГ»), весь в крови.
- Где работаете? - спросила прокурор.
- Механизатором.
- Кроме механизатора?
- Кочегаром и режу скот.
- Вас подозревали в том убийстве? - продолжил допрос адвокат Константин Геращенко.
- Не знаю.
- Вас арестовывали 13 апреля?
- Да.
- Почему вас арестовали?
- Административное дело.
- Вас допрашивали по факту убийства? Предлагали написать явку с повинной?
- Нет.
- У вас дома обыск делали?
- Да.
- Какие вещи у вас изымали?
- Одежду, обувь.
- На одежде были капли крови?
- Да.
- А вы как поясняли?
- Ну, я же режу скот.
- Ножи изъяли?
- Да.
- Вам задавался вопрос «С умершим в карты играли?»?
- Нет. Не играл.
- Ни разу не играли?
- Ни разу не играл.
- А вы сами в карты играете?
- Играл. Сейчас нет.
- Согласно заключению судебно-биологической экспертизы, на камуфляжной рубашке вашей обнаружена кровь человека, - сказала гособвинитель. - Что вы можете пояснить?
- Моя кровь, наверное.
- Как она могла образоваться?
- Может, вытер. Руку порезал и вытер, прижал.
Последним дал показания свидетель Кастенов, друг подсудимого. По его словам, 11 апреля он навестил Омарова и увидел, что тот пьет много водки. Посоветовал ему перестать пить, чтобы не умереть. На что подсудимый ответил: «Зачем такую жизнь жить? Лучше умереть».
Судья поинтересовался, почему Омаров так сказал, но Кастенов не смог ответить на этот вопрос.
Допрашивать свидетелей продолжат 10 октября.
