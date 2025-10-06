Авария произошла ночью 5 октября. 20-летний водитель, объезжая дорожных рабочих на пр. Абая, не справился с управлением и врезался в один из бутиков, расположенный недалеко от мечети. Как отметили в полиции, за недолгий срок управления транспортом водитель накопил целую коллекцию нарушений ПДД.

- Установлено, что 20-летний водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по проспекту Абая в сторону КСК, при объезде дорожных рабочих, наносивших разметку, не справился с управлением и въехал в один из торговых бутиков, - сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области. - В результате ДТП пострадала пассажирка. Также были повреждены входная группа бутика, металлические ограждения и дорожные знаки.

Согласно результатам медицинского освидетельствования, на момент аварии водитель был в трезвом состоянии.

Сотрудники полиции собрали необходимый материал по делу, сейчас устанавливается сумма причинённого ущерба. Окончательное процессуальное решение будет принято после завершения всех необходимых проверочных мероприятий.

В ведомстве отметили, что водитель имеет стаж 1,5 года. За этот период он 8 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.