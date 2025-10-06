В следующие два дня небольшой дождь ожидается только утром 8 октября на севере области, в остальной части региона – без осадков. Также на севере области во вторник и среду ночью и утром синоптики прогнозируют туман.

- Температура воздуха по области ночью 7 октября составит 0..-5, на юго-западе +3, днем +10..+15, на юге +18 градусов, - сообщила «НГ» инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Ночью 8 октября 0..-5, на западе +5, днем +10..+15 градусов.

В Костанае во вторник и среду температурные показатели будут одинаковыми: ночью 0..-2, днем +12..+14 градусов.

Ветер в эти дни ожидается восточного направления со скоростью 9-14 м/с, в Костанае немного слабее – 3-8 м/с.

