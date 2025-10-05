В Кызылорде прошел финальный матч Кубка Казахстана по футболу 2025 года, в котором встретились «Ордабасы» и «Тобол».

«Тобол» - трехкратный обладатель Кубка Казахстана по футболу / Фото vk.com/fctobol

Перед началом матча состоялось открытие нового стадиона, в котором приняли участие министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, президент Казахстанской федерации футбола Марат Омаров и аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев и на котором первым официальным матчем и стал финал Кубка РК.

На пути к финалу «Тобол» одержал победы над «Жетысу» (1:0 в дополнительное время в Костанае), «Туран» (2:0 в Туркестане) и «Женис» (2:1 в Костанае и 1:1 в Астане), а «Ордабасы» прошел «Хан-Тенгри» (2:0 в Алматы), «Кайрат» (1:0 в Шымкенте) и «Кызылжар» (0:0 в Петропавловске и 1:0 в дополнительное время в Шымкенте).

Главный тренер «Тобола» Нурбол Жумаскалиев, для которого этот финал стал первым в качестве наставника, выпустил на поле стадиона «Кайсар Арена» в стартовом составе вратаря Султана Бусурманова, защитников Наурызбека Жагорова, Пап-Альюн Ндиайе, Егора Хвалько, Неманью Цавнича и Марко Вукчевича, полузащитников Асхата Тагыбергена, выведшего команды на поле с капитанской повязкой, Ахмеда Эль-Мессауди и Эссьена Эдедема, а также нападающих Николая Сигневича и Ислама Чеснокова.

На первых минутах встречи команды обменялись несколькими атаками, не приведшими к ударам по воротам. На 8-й минуте шымкентцы организовали быстрый контрвыпад по центру своего полузащитника Эльхана Астанова, чей проход остановили Ндиайе и Эдедем, однако мяч отлетел к правому углу штрафной площади, откуда грузинский полузащитник «Ордабасы» Лука Имнадзе с ходу пробил рядом с ближней стойкой ворот. На 9-й минуте Цавнич, выбивая мяч за боковую линию получил травму и покинул поле. Сразу после этого шымкентские футболисты заработал угловой удар на левом фланге, после неудачного розыгрыша которого в составе «Тобол» появился на поле вышедший на замену Виктор Брага.

До окончания первой четверти часа игры шымкентцы заработали еще два угловых удара на обоих флангах, но с их розыгрышами легко справились защитники костанайского клуба. На 18-й минуте во время атаки «Тобола» по левому краю получившего от Эль-Мессауди обратную передачу Чеснокова сбил на газон в десяти метрах от угла штрафной площади украинский полузащитник «Ордабасы» Юрий Вакулко. Тагыберген со штрафного удара сделал заброс во вратарскую площадку, с линии которой Сигневич в касание пробил в левый угол ворот в противоход молдавскому вратарю шымкентцев Дмитрию Челяднику.

Открыв счет, «Тобол» установил контроль мяча, и на 25-й минуте заработал штрафной удар у правой боковой линии за снос Вукчевича полузащитником из Кабо-Верде Жоао Паулиньо, который был включен в заявку на сезон шымкентского клуба вместо расставшегося с «Ордабасы» в конце марта Асхата Тагыбергена. После подачи со стандарта капитана костанайского клуба первым на мяче в штрафной площади был сам пострадавший, но пробил Вукчевич с лету выше ворот.

Вскоре шымкентцы заработали два подряд угловых удара, которые не принесли обострения, но на 32-й минуте едва не открыли счет. После прострела справа Бусурманов в падении не дотянулся до мяча, который долетел до Паулиньо, но и тот не попал по нему. И, как часто бывает в футболе, не забиваешь ты - забивают тебе. Это и произошло с «Ордабасы», пропустившим через минуту второй гол. После ответной атаки Эль-Мессауди подхватил мяч на дуге штрафной площади и пробил в правый угол ворот, но попал в штангу. Мяч отлетел к опередившему трех игроков соперника и открывшемуся перед воротами Чеснокову, который с линии вратарской площадки поразил пустую левую часть ворот.

Шымкентцы не сложили руки, и до перерыва заработали еще три угловых удара, а также на 42-й минуте вывели на удар Паулиньо, пробившего справа из пределов штрафной площади в сетку ворот, но с внешней стороны.

Воспитанники костанайского футбола - обладатели Кубка РК / Фото instagram.com/fctobol

В начале второго тайма шымкентцы дважды нарушали правила на Чеснокове, и в итоге арбитр встречи из Швейцарии Свен Вольфенсбергер показал первую в матче желтую карточку Имнадзе. На 50-й минуте «Тобол» создал очередной опасный момент у ворот соперника. Тагыберген, войдя по правому краю в штрафную площадь, пробил по воротам, но защитник соперника Сагадат Турсынбай встал на пути мяча, который отлетел на левый край, откуда Чесноков пробил низом в ближний угол. Вратарь «Ордабасы» в падении отбил мяч, который Чесноков тут же перевел на правый край Вукчевичу, пробившему с ходу, но вновь над перекладиной.

Менее чем через пять минут у ворот шыментского клуба возник еще один опасный момент. Чесноков с правого фланга навесил на дальний угол вратарской площадки, откуда Жагоров в красивом прыжке пробил с лету в верхний угол ворот, но мяч пролетел в считанных сантиметрах над крестовиной. На 55-й минуте на поле вышел Жаслан Жумашев, заменивший получившего травму еще одного защитника Хвалько. А через три минуты шымкентцы упустили шанс сократить разрыв в счете. На половине поля «Тобола» бразильский нападающий «Ордабасы» Эвертон Мораес перехватил выбитый Эдедемом мяч и с линии штрафной площади пробил в правый нижний угол ворот, но Бусурманов в падении спас свою команду. После розыгрыша углового удара тот же Эвертон из района 11-метровой отметки в прыжке головой пробил по воротам, но Бусурманов в падении перед собой поймал мяч.

На исходе часа игры после подачи слева во вратарскую площадку «Тобола» на открывавшегося там Эльхана Астанова Эдедем головой в высоком прыжке выбил мяч к границам штрафной площади. Оттуда по воротам пробил с лету вышедший на замену хорватский полузащитник «Ордабасы» Дарио Чанаджия, но мяч пролетел над перекладиной. И буквально через минуту Эвертон передачей низом на правый край штрафной площади вывел один на один с вратарем «Тобола» Имнадзе, но вышедший навстречу Бусурманов ногой в падении выбил мяч из ног попытавшегося прокинуть его себе на ход грузинского легионера шымкентцев.

На 63-й минуте шымкентцы заработали штрафной удар у левой боковой линии на половине поля соперника. После его розыгрыша при повторной подаче в штрафную площадь стоящий спиной к воротам Эльхан Астанов грудью скинул мяч под удар своему капитану сербскому защитнику Николе Античу, который пробил с линии штрафной площади с ходу в левый верхний угол ворот, но Бусурманов в броске снова спас свою команду, переведя мяч над перекладиной. А после розыгрыша углового удара «Тобол» провел быструю атаку по левому краю, и Жагоров, переиграв Вакулко, из пределов штрафной площади сделал подачу верхом в центр, а открывшийся там Эль-Мессауди головой в прыжке послал мяч с линии вратарской площадки прямо в руки вратарю.

«Ордабасы» ответил на 65-й минуте ударом Чанаджии с дуги штрафной площади, но Бусурманов поймал мяч. Еще через четыре минуты не оставлявшие надежд исправить ситуацию игроки шымкентского клуба провели атаку по левому флангу, и Имнадзе из пределов штрафной площади в борьбе с Эдедемом с разворота пробил в ближний угол, но попал в сетку с внешней стороны ворот. «Тобол» тут же ответил выпадом по правому краю, откуда Тагыберген сделал передачу в центр штрафной площади Эль-Мессауди, но тому не дали пробить по воротам сразу два атаковавшие его защитника, и один из них - Султанбек Астанов выбил мяч подальше от ворот. А через минуту Тагыберген со средней дистанции пробил по центру над перекладиной.

Асхат Тагыберген в финале Кубка РК открыл вторую сотню матчей за «Тобол» / Фото instagram.com/fctobol

Чаще атаковавшие в эти минуты шымкентцы заработали еще один угловой удар, после розыгрыша которого сохранили мяч у себя, и на 73-й минуте Эльхан Астанов с подступов к штрафной площади опасно пробил впритирку с правой стойкой ворот. Вскоре «Ордабасы» заработал штрафной удар на левом фланге, а после подачи со стандарта Турсынбай головой в прыжке посылал мяч в правый угол ворот, но Бусурманов в падении поймал мяч.

На 86-й минуте Тагыбергена и Эль-Мессауди заменили на поле соответственно Александр Зуев и Цотне Мосиашвили. И на исходе основного времени, и в добавленные пять минут шымкентцы так и не смогли заставить ошибиться соперника. В эти минуты Мосиашвили успел получить предупреждение, что-то не поделив с Эльханом Астановым, также удостоившимся желтой карточки. А в добавленное время был предупрежден и Валуйко.

Одержав уверенную победу, «Тобол» в третий раз в своей истории завоевал Кубок Казахстана и получил право в сезоне-2026/2027 начать выступление в еврокубках со второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.