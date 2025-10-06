Когда менять летние шины на зимние и что будет, если не успеть? Зима уже близко, поэтому Tengi Auto отвечает на традиционные вопросы автомобилистов Казахстана.

Фото:depositphotos.com

Стоит отметить, что штраф - не единственная причина, по которой стоит вовремя "переобуть" машину. По словам автоэксперта Олега Шейко, промедление в буквальном смысле может стоить безопасности.

Когда менять резину

Сигнал для замены - это не снег и не лёд, а температура. Если среднесуточная опускается ниже нуля и держится 5–7 дней подряд, пора менять шины, - говорит Шейко, более 30 лет работающий в сфере шиномонтажа.

Зимняя резина мягче и при минусовых температурах становится ещё эластичнее, обеспечивая лучшее сцепление с дорогой. Летняя же - напротив, твердеет и буквально "скользит" по асфальту. Отсюда - длинный тормозной путь и аварии, которых можно было избежать.

Что говорит закон

Согласно части 5 статьи 590 КоАП РК, с 1 декабря по 1 марта автомобили в Казахстане должны быть укомплектованы зимними покрышками. Использование шин не по сезону влечёт штраф в размере 5 МРП - в 2025 году это 19 660 тенге. При повторном нарушении в течение года сумма вырастет в четыре раза - 20 МРП, или 78 640 тенге.

В некоторых регионах, например в Астане и на севере страны, полиция уже начала напоминать водителям о сезонной подготовке.

- Холода приходят раньше календарной зимы, и ждать 1 декабря - опасно. При низких температурах летняя резина теряет сцепление, управляемость ухудшается, а риск ДТП растёт, - подчеркнули в департаменте полиции столицы.

Какую резину выбрать

Для города автоэксперт рекомендует фрикционные шины - так называемые "липучки". Для тех, кто часто выезжает за пределы города или ездит по трассе, лучше подойдут шипованные покрышки. Они громче, но зато надёжнее на льду.

- Главное - не экономить на безопасности. Если протектор изношен более чем наполовину, шину нужно заменить. Глубина должна быть не меньше 4–5 миллиметров, иначе толку от зимней резины не будет, - советует Шейко.

И ещё один совет

После смены шин обязательно нужно сделать балансировку и проверку развал-схождения. Без этого автомобиль может "вести" в сторону, а новая резина износится за пару месяцев. Балансировку стоит проходить каждые 5–10 тысяч километров.

Напомним, ранее "НГ" сообщала о повышении штрафов для автовладельцев, не менявших летние шины на зимние.