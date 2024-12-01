За шины не по сезону владельцу авто придётся заплатить штраф в 5 МРП (18 460 тенге). Сегодня, 1 декабря, с наступлением календарной зимы, полицейские Казахстана получили право штрафовать тех автовладельцев, кто до сих пор не поменял летние шины на зимние, сообщает informburo.kz.

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Согласно пункту 5 статьи 590 Кодекса РК об административных правонарушениях, предусматривающему правление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, за несоответствие шин сезону грозит штраф в размере 5 МРП, за аналогичное нарушение в течение года – 20 МРП.

По нормативному документу зимний период включает в себя только декабрь, январь и февраль. Поэтому сотрудники полиции вправе наказывать за езду на неправильной резине только в зимние месяцы.

Технический регламент транспортных средств "О безопасности колёсных транспортных средств" запрещает использовать летние покрышки в зимний период и шипованные – летом, а также вводит ограничение по остаточной глубине протектора покрышек.

Согласно документу, на летней резине высота протектора должна быть не менее 1,6 мм, на зимней – 4 мм. Колёса должны иметь маркировку знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинками внутри, а также маркировки “М+S”, “M&S” и “M S”. Если на всесезонных шинах имеются эти маркировки, то зимой на них ездить можно. В противном случае такая резина запрещена.