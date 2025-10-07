К началу отопительного сезона регионы Казахстана обеспечены углем на 65 процентов. Об этом стало известно во время совещания Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики, передаёт Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

В обсуждениях приняли участие представители АО "НК "Қазақстан темір жолы", угледобывающих компаний и внешнеторговых организаций. Участники рассмотрели вопросы выполнения планов по заготовке угля, обеспечение полувагонами и работу региональных операторов.

"На сегодня потребность населения и коммунально-бытового сектора на отопительный сезон составляет 7,4 миллиона тонн угля. Заготовка по регионам составляет 4,8 миллиона тонн, или 65 процентов", - говорится в сообщении.

В Минэнергетики отметили, что вопрос своевременного и полного обеспечения регионов углём находится на особом контроле.

При этом позже в Минэнергетики добавили, что 65 процентов - это больше необходимой потребности населения в угле на момент начала отопительного сезона.

Ранее, 15 сентября премьер-министр Олжас Бектенов поручил акимам ряда областей взять подготовку к отопительному сезону под жёсткий контроль. По его словам, Акмолинская, Западно-Казахстанская, а также области Абай и Улытау отстают по срокам. Глава правительства потребовал завершить все ремонтные и подготовительные работы в кратчайшие сроки, не снижая качества, и предупредил, что в случае неисполнения будут сделаны кадровые выводы.