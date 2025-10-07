Очередные матчи чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой Pro Hokei Ligasy сезона-2025/2026 «Горняк» провел в Усть-Каменогорске против местного ХК «Торпедо».

Опасный момент у ворот «Торпедо» / Фото pro.ligasy.kz

Команды уже встречались в чемпионате в Рудном, где хозяева проиграли в первом матче с сухим счетом 0:2, а во втором сумели дать бой гостям, уступив лишь в овертайме - 5:6 ОТ. А перед второй двухматчевой серией устькаменогорский клуб возглавлял турнирную таблицу, а рудничане находились на восьмом месте, замыкая «зону плей-офф».

Счет в первом матче в Ледовом дворце спорта имени Бориса Александрова открыл «Горняк», в составе которого на 5-й минуте отличился нападающий Данила Платонов, забросивший шайбу после передачи Валерия Гурина ровно через минуту после того, как хозяева льда впервые остались в меньшинстве.

С шайбой нападающий «Горняка» Андрей Ревацкий / Фото pro.ligasy.kz

«Торпедо» еще дважды до первого перерыва играло в меньшинстве, но рудничане не смогли этим воспользоваться. А когда команды возвращались к игре в полных составах, дважды забрасывали хозяева, в составе которых на 10-й минуте отличился нападающий Эрик Алдабергенов, а на 19-й минуте еще один игрок линии атаки Максим Мусоров - 2:1.

На пятой минуте второго игрового отрезка нападающий «Горняка» Султанбек Рахимов после передачи защитника Данилы Базько сравнял счет - 2:2. Однако менее чем через полминуты форвард устькамегорского клуба Никита Колобов вновь вывел хозяев вперед. А на 35-й минуте, когда «Горняк» играл в меньшинстве после удаления Рахимова за задержку соперника клюшкой, Илья Кляузов упрочил преимущество «Торпедо».

В третьей двадцатиминутке вратарь рудничан Владислав Нурек сохранил свои ворота в неприкосновенности. Однако и поразить ворота хозяев «Горняк» не сумел, хотя, как и первые два периода, он превзошел их по количеству бросков, в общей сложности за матч бросив в створ ворот «Торпедо» 36 раз и позволив нанести сопернику 25 таких попыток. Итог - 4:2

Нападающие «Горняка» Оскар Юлбарисов и Евгений Степанов в борьбе за шайбу / Фото pro.ligasy.kz

В повторном матче больше полутора периода прошли без заброшенных шайб. На 32-й минуте «Горняк» открыл счет, играя в большинстве. Евгений Степанов после передачи Гурина бросил по воротам, голкипер хозяев Владислав Пестов отбил шайбу, но ее тут же добил в сетку ворот «Торпедо» Владимир Кротов. Однако на последней минуте второго периода защитник хозяев Степан Александров сравнял счет.

А в третьем периоде в ворота гостей влетели три безответные шайбы. На 46-й минуте Александров, оформив дубль, вывел хозяев вперед, всего через 15 секунд нападающий «Торпедо» Диас Рысбеков забросил третью шайбу в ворота рудничан, а на 55-й минуте Колобов поставил точку в матче - 4:1.

Защитник «Горняка» Сергей Лазарев против двух игроков «Торпедо» / Фото pro.ligasy.kz

И на этом «Горняк» завершил противостояние с «Торпедо» в рамках первого этапа чемпионата, набрав в четырех встречах всего одно очко - за поражение в овертайме в домашнем матче.

Следующие игры чемпионата рудненский клуб проведет 13 и 14 октября в Астане против «Номада», занимающего вторую строчку в турнирной таблице.