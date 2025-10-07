Несчастный случай произошел в воскресенье, 5 октября, в Карабалыке. Военнослужащий департамента Пограничной службы КНБ РК по Костанайской области подполковник Мадияр Ертілеуов показывал гостившему у него тестю Мурату Даулетбаеву поселок. И во время прогулки они услышали крики о помощи. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

– Помогите! Наша подруга упала в люк! - несколько детей выбежали на дорогу, размахивая руками.

Мадияр Ертілеуов остановил машину. Неподалёку от магазина «Алмаз» зиял открытый канализационный септик, а в мутной воде виднелось движение - ребёнок.

– Тесть мгновенно выскочил из машины, наклонился к люку, я держал его за ноги, чтобы он сам не упал, – вспоминает подполковник. – С первой попытки не получилось, но со второй он ухватил девочку, и вместе мы вытащили её наружу.

Маленькая девочка не подавала признаков жизни. Пограничник не растерялся: освободил дыхательные пути, сделал искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Через несколько секунд раздался первый вдох. Девочка закашлялась и заплакала.

– Когда я увидел, что она дышит, будто гора с плеч упала, – признаётся офицер. – Это невозможно передать словами.

С ребёнка сняли мокрую одежду, укутали тёплым пледом и вызвали скорую помощь. Медики доставили пострадавшую в больницу, где врачи подтвердили: жизни девочки ничего не угрожает. Уже через несколько дней она вернулась домой.

Фото пресс-службы департамента Пограничной службы КНБ РК