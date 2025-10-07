В Кокшетау, в «Теннисном центре», завершился турнир Kokschetau Stars 12&Under среди девочек. Организатором соревнований, входящих в серию турниров «Казахстанский теннисный тур», выступил филиал РОО «Федерация тенниса» по Акмолинской области.

Малика Абдрахманова и Варвара Панчеха с наградами республиканского турнира Kokschetau Stars 12&Under / Фото instagram.com/ktf_kostanay_tennis

В турнире, основная сетка которого включала 32 участницы, выступили и две представительницы Костанайской области: Малика Абдрахманова из Костаная и Варвара Панчеха из Лисаковска.

Воспитанница ДЮСШ № 2 Малика Абдрахманова, начав турнир с уверенной победы в 1/16 финала над Азелей Есембаевой из (6:0), дошла до финала, выиграв у представительниц Астаны Сании Мадиновой (6:1) в 1/8 финала, Айзии Куандык (6:2) в четвертьфинале и Лины Хамзиной (6:3) в полуфинале.

Воспитанница Лисаковской ДЮСШ Варвара Панчеха также дошла до финала, одержав поочередно победы над Тиной Базарбаевой из Астаны (6:0), Лидией Иванкиной из Кокшетау (6:1), и столичными теннисистками Айзерой Сарсекей (6:2) и Аминой Амангельды (6:1).

В финале победу одержала Панчеха, став победительницей Kokschetau Stars 12&Under.

Абдрахманова завоевала серебро, ставшее для нее второй подряд наградой на республиканских турнирах. В сентябре она завоевала бронзовую медаль в парном разряде в прошедшем в Туркестане турнире второй категории Turkestan Masters 12&Under, выступив вместе с Аяулым Жайык из Астаны и выиграв в поединке за третье место у Аяжан Ракишевой из Атырау и Хадиджы Дараевой из Алматы - 6:3, 6:1.

В том же турнире в Туркестане и тоже в парном разряде третье место занял юный теннисист из Рудного Давид Смелянец, выступавший вместе с Асаном Серикпаем из Астаны. В матче за бронзу они выиграли в упорной борьбе у пары Александр Цыганский (Рудный) / Сардар Урузбаев (Астана) - 7:5, 7:5.