Авария с участием мотоцикла произошла вчера, 6 октября, около 17.30, на перекрестке пр. Назарбаева и ул. Баймагамбетова. Двухколесный транспорт ехал по проспекту в сторону улицы Доненбаевой, ему навстречу - легковая машина. Водитель мотоцикла в результате столкновения попал в больницу, сообщили "НГ" в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

- Установлено, что водитель легкового автомобиля марки "ВАЗ", следовавший во встречном направлении, при повороте налево на улицу Баймагамбетова не убедился в безопасности совершаемого манёвра, в результате чего допустил столкновение с мотоциклом, - сообщили в ведомстве. - В результате ДТП мотоциклист получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Процессуальное решение по делу будет принято после проведения всех необходимых проверочных мероприятий, уточнили в ДП.

В пресс-службе облздрава "НГ" сообщили, что водитель был госпитализирован, его состояние стабильное.