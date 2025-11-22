Проблему подняла руководитель общественного объединения матерей детей инвалидов «Радуга» Наталья КОЛОСКОВА на встрече с горожанами акима Костанайской области 21 ноября. Для примера она просто рассказала, как каждое утро пытаются добраться до рабочих мест ее сын и сноха.

- Они оба инвалиды 2 группы с ограничениями в движении, - пояснила она. - Сын хромает, у него также проблемы с рукой, но это все-таки дает ему возможность работать программистом. Светлана передвигается с двумя палочками, но она тоже трудится в call-центре 1414. То есть они оба стараются не сидеть на шее государства, растят ребенка, выплачивают не льготную ипотеку.

По словам Колосковой, проблема в том, что из-за изменившихся правил пользования инватакси, молодые люди больше не имеют возможности им пользоваться. А общественный транспорт для них превращается в целое испытание, к тому же не безопасное.

Пример, приведенный Натальей Николаевной, кстати, диссонировал с докладом акима города о положительных итогах оптимизации автобусных перевозок в городе.

- В автобусы - «тройку», «пятерку» - утром просто не влезешь, рассказывала Колоскова, - чтобы уехать из микрорайона Аэропорт до Аль-Фараби, сын уже в 7.30 стоит на остановке. Ему приходится провожать жену и садиться с ней в автобус, потому что неоднократно были случаи, когда она падала чуть ли не под автобус, получала сотрясение мозга.

Сама Светлана, которая сочла необходимым приехать на встречу с акимом, добавила, что когда мороз и скользко, ей намного труднее передвигаться. А нынешней зимой она явно будет «привязана к такси».

- Когда-то услуги инватакси были ориентированы в первую очередь на потребности работающих инвалидов, - отметила Колоскова, - но сейчас правила изменились так, что мои ребята возможность пользоваться этим транспортом потеряли.

Руководитель отдела занятости и социальных программ акимата Костаная Акбопе МАНАТОВА, подтвердила, что в текущем году в правила дважды вносились изменения. И перечень диагнозов и степеней инвалидности тех, кто имеет право на получение этой услуги, сильно сузился. Но есть оговорка, что он может быть расширен, если позволяют возможности местного бюджета.

- Мы просим эти возможности изыскать, - сказала Наталья Колоскова, - с учетом того, что работающих инвалидов у нас немного.

Вопрос в акимате намерены изучить. Ничего более точного сказано не было.

