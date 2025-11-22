Суть акции «Народный гаишник»: вы сообщаете об опасном участке на дорогах Костаная и излагаете суть проблемы, а мы направляем запрос в департамент полиции.



Новое сообщение - о пересечении улиц Маяковского - Волынова в Костанае.

Ул. Маяковского - Волынова. Сейчас здесь нет знака, запрещающего поворот налево на встречную полосу

- Ул. Маяковского пересекается с ул. Волынова, которая является односторонним движением, - пишет читатель. - Ранее был знак, свидетельствующий о том, что налево ехать запрещено. Сейчас этот знак убрали. И поворачивая налево (что не запрещено), ты едешь по встречке. Такая артерия жизненно важная для города и так относятся власти к этому делу.

«НГ» отправила запросы в отдел ЖКХ Костаная и департамент полиции о том, нужен ли на участке знак, запрещающий ехать налево.

Ранее мы публиковали сообщение о пересечении ул. Тауелсиздик и Шаяхметова в Костанае:

- Если поворачивать с Тауелсиздик на Шаяхметова, нет знака 3.1 «Въезд запрещен». Из-за этого ничто не запрещает двигаться по левой стороне улицы. А дублирующий знак в ненадлежащем состоянии. Создается путаница. Там есть разрыв для поворота между дорогами. Они ведь односторонние.

На запрос «НГ» в департаменте полиции ответили:

- В результате проведенного обследования сообщаем, что в адрес ГУ «ОЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Костаная направлено предписание за номером 452 от 12 ноября 2025 года по установке дорожных знаков 3.1 «Въезд запрещен».

В отделе ЖКХ пояснили:

- Принято решение об установке вышеуказанного дорожного знака на данном участке в срок до 30 ноября 2025 года.

Фото читателя

Присоединяйтесь!

Есть на примете небезопасные участки дороги? Сообщайте о них в редакцию «НГ» по телефону 53-69-95, присылайте на WhatsApp +7-747-907-57-92 или по адресу ng@ng.kz.