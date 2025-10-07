Это самый крупный штраф, наложенный специалистами Тобол-Торгайской бассейновой инспекции с начала года, передает Informburo.kz. В Рудном предприятие осуществляло водозабор из скважины без специального на то разрешения, сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации.

За нарушение права госсобственности компании назначили штраф в размере 1 671 100 тенге, что стало крупнейшей санкцией, наложенной Тобол-Торгайской бассейновой инспекцией с начала года.

Всего в этом году инспекция выявила пять случаев нарушения законодательства о водных ресурсах. По всем фактам назначили штрафы на общую сумму 2 339 540 тенге, а нарушителям выдали предписания и рекомендации по получению разрешений на специальное водопользование.

"С введением Водного кодекса инспекторы могут сразу выехать на место и в случае подтверждения факта нарушения назначить административный штраф. Это позволяет более эффективно бороться с незаконным водозабором и чёрным рынком воды", – сказал руководитель Тобол-Торгайской бассейновой инспекции Алмат Абжанов.